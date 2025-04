Wahl-Showdown in Wien: Alle Kandidaten live in Lugner City

Die Lugner City wird zum Polit-Mekka: Wiens Spitzenkandidaten versammeln sich kurz vor der Wahl zu einem finalen Schlagabtausch im Einkaufszentrum. Spannung garantiert.

Am Vorabend der Wien-Wahl 2025 verwandelt sich die Lugner City in der österreichischen Hauptstadt in eine zentrale politische Bühne. Diese Einkaufsmeile wird zum Schauplatz einer bedeutenden Wahlkampfveranstaltung, bei der das Who’s who der Wiener Spitzenpolitik mit den Bürgern ins Gespräch kommt.

Die Veranstaltung ist straff organisiert: Zwischen 13 und 17 Uhr präsentieren sich die Spitzenkandidaten der im Rathaus vertretenen Parteien im Stundentakt. Judith Pühringer von den Grünen eröffnet um 13:00 Uhr, gefolgt von Selma Arapovic von den NEOS um 14:00 Uhr. Michael Ludwig von der SPÖ tritt um 15:00 Uhr auf, Karl Mahrer von der ÖVP um 16:00 Uhr, und den Abschluss bildet Dominik Nepp von der FPÖ um 17:00 Uhr.

Letzte Auftritte

Dieser Event gilt als einer der letzten großen öffentlichen Auftritte der Kandidaten vor der Wahl am Sonntag. In entspannter Atmosphäre bei Bier und Würstel, die für jeweils 1 Euro angeboten werden, haben die Wähler die Gelegenheit, die Politiker live zu erleben. „Wir wollen Politik greifbar machen. Nicht nur in TV-Studios, sondern dort, wo die Leute einkaufen und ihren Alltag verbringen“, erklärt der Veranstalter.

Die Lugner City, oft unterschätzt, erweist sich erneut als wichtige Bühne der Wiener Innenpolitik. Besonders die FPÖ hat in der Vergangenheit regelmäßig Wahlkampfauftritte in diesem Umfeld organisiert. Dass diesmal alle Parteien teilnehmen, verdeutlicht den gestiegenen Stellenwert solcher Formate.

Lugners Erbe

Diese Veranstaltung findet nur wenige Monate nach dem Tod von Richard Lugner statt, der sich zeitlebens auch politisch engagierte. Sein Schwiegersohn Leo führt das Erbe mit dieser Veranstaltung fort, indem er sowohl Wähler mobilisieren als auch an die langjährige Tradition erinnern möchte.