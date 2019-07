Waldbrand auf Zrće: Kroatisches Hip-Hop-Festival gestoppt! (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







In der Nacht auf Dienstag brach in einem Wald auf der kroatischen Ferieninsel Pag ein schwerwiegender Brand aus, dessen Flammen unzählige Strandclubs in der Nähe der Ortschaft Novalja gefährdeten.

Der kroatische Strand Zrće in Novalja (Kroatien) ist bekannt für seine wilden Partys und Festivals, auf die es Menschen aus der ganzen Welt lockt. So auch zum heurigen Fresh Island Festival, das wieder mehrere Tausend Menschen besuchten. Doch ein gefährlicher Waldbrand führte dazu, dass die Veranstaltung nun gestoppt werden musste.

Da auf Zrće zu diesem Zeitpunkt das beliebte Fresh Island Festival stattfand, und sich die Flammen unglaublich schnell ausbreiteten, musste das Event gestoppt werden, wie auch offiziell auf der Facebookseite der Veranstaltung verkündet wurde.

Laut einer Sprecherin des TV-Senders „N1“ sollen schätzungsweise etwa 10.000 Menschen evakuiert worden sein. Verletzte gäbe es jedoch keine. Am Morgen konnte der Brand durch den Einsatz von Löschflugzeugen unter Kontrolle gebracht werden.

