Waldspaziergang wird zum Albtraum – Frau wehrt Angreifer mit Faustschlag ab

Eine 26-jährige Deutsche wurde am Sonntag während eines Waldspaziergangs in Göriach in Kärnten Opfer eines Übergriffs. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr im Gemeindegebiet von Magdalensberg, als ein unbekannter Mann die Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, plötzlich attackierte. Der Angreifer ergriff das Handgelenk der jungen Frau und versuchte, sie zu sich zu ziehen.

Die 26-Jährige bewies jedoch Geistesgegenwart – sie riss sich los, verpasste dem Täter einen Schlag und flüchtete umgehend zu ihrem Auto. Anschließend fuhr sie direkt zur nächsten Polizeiinspektion, wo sie den Vorfall zur Anzeige brachte.

Täterbeschreibung

Laut Polizeiangaben wird der Täter als 30- bis 35-jähriger Mann beschrieben, zwischen 178 und 180 Zentimeter groß, mit dunklem Bart beziehungsweise Bartstoppeln. Zum Tatzeitpunkt trug er ein dunkles, langes T-Shirt, eine dunkle Stoffhose sowie eine dunkle Kappe.

Die Ermittlungsbehörden arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls.

Sicherheitshinweise für Waldspaziergänge

Laut Informationen der Kärntner Polizei gibt es keine Hinweise auf eine Häufung derartiger Vorfälle in den Waldgebieten der Region. Dennoch werden nach jedem gemeldeten Angriff umgehend Ermittlungen eingeleitet und die Bevölkerung zur erhöhten Wachsamkeit aufgerufen.

Sicherheitsexperten empfehlen, besonders in abgelegenen Waldgebieten stets auf das eigene Umfeld zu achten und verdächtige Situationen sofort der Polizei zu melden. Wer die Möglichkeit hat, sollte außerdem nicht alleine unterwegs sein – das Wandern in Gruppen oder zumindest zu zweit reduziert das Risiko eines Übergriffs erheblich.

