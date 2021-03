Warnung! Fake-Formular für Einreise nach Kroatien kursiert im Netz

Seit einigen Tagen kursiert ein Formular zur Einreise nach Kroatien („Enter Croatia“) der Firma Visa-Gate im Netz. Doch auch wenn die Seite täuschend echt aussieht, handelt es sich doch um einen Fake.

Die kroatische Regierung (MUP) hatte erst kürzlich einige Maßnahmen präsentiert, um das Einreisen nach Kroatien in der Urlaubssaison für Touristen zu erleichtern, wie etwa auch der kroatische Innenminister Davor Božinović vergangene Woche in einem Interview ankündigte. Als eine der Maßnahmen wird derzeit auf Hochdruck an einem nationalen Sicherheitszeichen „Stay safe in Croatia“ gearbeitet. Darüber hinaus stellte die Regierung auch ein Formular zur Verfügung, um sich kostenfrei und unverbindlich vor seiner Reise anmelden zu können. Doch die Phishing-Site Visa-Gate.com mit Sitz in München nutzte diese Offensive schamlos aus, um damit Geld zu machen.

Auf einer Fake-Seite gelangt man zu dem angeblichen Anmeldeformular. Es sieht fast wie eine 100%ige Kopie der Originalseite aus, doch mit einem großen Unterschied: Bei diesem „Enter Croatia“-Formular muss man 5€ zahlen. In den Sozialen Medien wird bereits eindringlich vor der Fake-Seite gewarnt.

(FOTO: Screenshot/Facebook)

Auf der nächsten Seite haben wir für euch die Unterschiede aufgelistet, an denen ihr erkennt, ob es sich um das Fake- oder das Originalformular handelt.