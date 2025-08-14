Wasserscooter-Fahrer rast in Kindergruppe – Zeugen schreien „Mörder!“

Mit Vollgas ins Unglück: Ein Wasserscooter-Fahrer rast in eine Gruppe trainierender Kinder und flüchtet, während Zeugen entsetzt „Mörder!“ rufen.

Die Polizei in Pancevo hat einen 29-jährigen Mann festgenommen, der mit seinem Wasserscooter in eine Gruppe trainierender Kinder auf dem Fluss Tamis (Nebenfluss der Donau in Serbien) gerast sein soll. Der Verdächtige M. J. muss sich wegen Gefährdung der Allgemeinheit verantworten und wurde für bis zu 48 Stunden in Untersuchungshaft genommen, bevor er der Staatsanwaltschaft vorgeführt wird.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann am Abend gegen 19 Uhr mit seinem Motorwasserfahrzeug unterwegs, als er mit einem Kajak kollidierte, in dem sich mehrere Personen befanden. Bei dem Vorfall wurden vier Kinder sowie ihr Trainer verletzt, der ins Wasser gesprungen war, um seine Schützlinge zu schützen.

Dramatische Szenen

Augenzeugen berichteten von dramatischen Szenen. Der Fahrer des Wasserscooters flüchtete nach dem Zusammenstoß vom Unfallort, während Umstehende in Panik „Er ist über seinen Kopf gefahren. Ruf die Polizei. Mörder!“ riefen.

Offizielle Bestätigung durch Innenministerium

Das serbische Innenministerium bestätigte in einer offiziellen Mitteilung die Festnahme und betonte, dass die Ermittlungen zur vollständigen Klärung des Hergangs andauern. Die Polizei in Pančevo nahm den 29-jährigen M.J. wegen des Verdachts auf das Vergehen der Gefährdung der Allgemeinheit fest und ordnete eine 48-stündige Untersuchungshaft an, bevor er der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden soll.

Die Behörden setzen ihre Ermittlungen fort, um alle Umstände des Vorfalls zu klären. Die Polizei wurde unmittelbar nach dem Unglück verständigt und hat die Untersuchungen aufgenommen.