Wechselkurs-Analyse: Wo der Euro besonders stark ist

Eine aktuelle Analyse zeigt, wo der Euro 2024 besonders viel wert ist. Reisende profitieren von vorteilhaften Wechselkursen und einem signifikanten Kaufkraftzuwachs in bestimmten Reiseländern. Diese Ziele ermöglichen luxuriöse Erlebnisse zu erschwinglichen Preisen. Doch nicht überall hat der Euro an Wert gewonnen – in einigen Ländern ist er schwächer geworden.

Wer bei seiner nächsten Reise Geld sparen möchte, sollte die Wechselkurse im Blick haben. Eine aktuelle Analyse zeigt, in welchen Ländern der Euro besonders viel wert ist. Der Anbieter für Multi-Währungs-Konten „Wise“ hat ermittelt, wo Reisende 2024 einen vorteilhaften Wechselkurs erhalten. Die Studie verglich den Wechselkurs vom 23. September 2024 mit dem des Vorjahres.

Argentinien

In Argentinien hat der Euro am meisten an Wert gewonnen. Die instabile Wirtschaft und die hohe Inflation sorgen für eine starke Kaufkraft. Reisende erhalten für einen Euro rund 1073 argentinische Peso. Vor einem Jahr waren es nur etwa 372 Peso. Dieser Wertzuwachs von 65 Prozent ermöglicht es Touristen, Luxus zu günstigen Preisen zu genießen.

Ägypten

Ägypten ist ein weiteres Top-Reiseziel. Der Euro hat dort in den ersten zehn Monaten des Jahres erheblich gewonnen. Reisende erhalten aktuell etwa 53 ägyptische Pfund für einen Euro, im Vergleich zu nur 33 Pfund zu Jahresbeginn. Ägypten bietet somit eine perfekte Kombination aus Sonne, Strand und Kultur zu einem erschwinglichen Preis.

Türkei

Auch in der Türkei ist der Euro deutlich wertvoller geworden. Die Krise der türkischen Lira hat dazu geführt, dass ausländische Besucher viel für ihr Geld bekommen. Der aktuelle Wechselkurs liegt bei etwa 37 Lira für einen Euro, was einem Zuwachs von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Reisende können sich auch in gehobenen Restaurants und Hotels entspannen, ohne sich um die Kosten sorgen zu müssen.

Es gibt jedoch auch Länder, in denen der Euro an Wert verliert. In Polen ist der Euro-Wert um etwa 8 Prozent gesunken. Reisende erhalten nur noch 4,29 Złoty für einen Euro. Auch in Kenia, Albanien, Kuba und Schweden hat der Euro an Kaufkraft verloren. Wer auf der Suche nach einem günstigen Reiseziel ist, sollte diese Länder meiden.