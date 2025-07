Wehen im Tunnel: Frau bringt Baby auf Beschleunigungsspur zur Welt

Mitten im Kaisermühlentunnel wurde ein Auto zum Kreißsaal. Was als Alarm in der Verkehrsüberwachung begann, endete mit einem neuen Leben auf der Beschleunigungsspur.

Ein Bild auf dem großen Monitor der ASFINAG-Verkehrsüberwachungszentrale in Wien-Inzersdorf löste in der Nacht zum Montag einen sofortigen Alarm aus. Kurz nach Mitternacht zeigte die automatische Kameraüberwachung ein stehendes Fahrzeug auf der Beschleunigungsspur im Kaisermühlentunnel der A22 – eine Situation, die das Sicherheitssystem umgehend als Gefahrenlage einstufte.

Die Reaktion erfolgte unverzüglich: Ein Traffic Manager der ASFINAG wurde zur Einsatzstelle entsandt, während parallel die Polizei alarmiert wurde. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Fahrzeugpanne handelte, sondern um einen medizinischen Notfall. Eine werdende Mutter befand sich auf dem Weg ins Krankenhaus, als die Wehen im Tunnel plötzlich so stark einsetzten, dass eine Weiterfahrt unmöglich wurde.

Glücklicher Zufall

Der Zufall spielte den Betroffenen in die Hände – ein Rettungsteam der Samariter passierte genau in diesem Moment den Tunnel und erkannte die Notlage. Die Situation erforderte schnelles Handeln aller Beteiligten. Während das ASFINAG-Personal den Verkehrsbereich professionell absicherte, übernahm das zufällig anwesende Rettungsteam die medizinische Versorgung der Frau.

Tunnelgeburt

Ein Transport ins Krankenhaus war nicht mehr möglich – die Geburt stand unmittelbar bevor. In den frühen Morgenstunden brachte die Frau unter den außergewöhnlichen Umständen mitten im Tunnel ein gesundes Kind zur Welt.

Was als nächtlicher Notfallalarm in der Verkehrsleitzentrale begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte dank präziser Koordination und glücklicher Umstände.

High-Tech für schnelle Hilfe

Erst die komplexe Sicherheitsinfrastruktur des Tunnels ermöglichte die schnelle Reaktion auf die ungewöhnliche Situation. Der Kaisermühlentunnel ist mit 188 Videokameras und 91 Mikrofonen ausgestattet, die gemeinsam mit dem akustischen Alarmsystem AKUT ungewöhnliche Ereignisse in Echtzeit erkennen. Bei der kleinsten Auffälligkeit – sei es ein stehendes Fahrzeug oder eine andere Unregelmäßigkeit – wird in der Verkehrsmanagementzentrale der ASFINAG in Wien-Inzersdorf sofort Alarm ausgelöst.

Von dieser nationalen Zentrale aus laufen alle Informationen aus dem österreichischen Autobahnnetz zusammen, was eine umgehende Koordination der Einsatzkräfte wie Polizei und Rettungsdienste ermöglicht. Für die junge Familie im Kaisermühlentunnel bedeutete dieses ausgeklügelte System, dass innerhalb weniger Minuten professionelle Hilfe vor Ort war.

