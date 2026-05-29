Weltweite Kette mit 1.100 Filialen erobert neuen Markt: Bosnien

Eine Kultmarke wechselt die Hände – und der neue Eigentümer hat große Pläne, auch für den Westbalkan.

Die dänische Einzelhandelskette Flying Tiger Copenhagen wechselt den Besitzer: Der britische Investmentfonds Modella Capital hat das Unternehmen übernommen und kündigt eine deutliche Beschleunigung des globalen Wachstumskurses an. Flying Tiger Copenhagen wurde 1995 in Dänemark gegründet, ist heute in 44 Ländern präsent und betreibt weltweit mehr als 1.100 Filialen. Der Jahresumsatz liegt bei über 700 Millionen Euro.

Modella Capital hat nach der Übernahme ambitionierte Expansionsziele formuliert: Bis 2030 sollen weltweit mehr als 700 neue Franchise-Filialen eröffnet werden. Die neuen Eigentümer betonen, das internationale Wachstum des Unternehmens aktiv finanzieren und die globale Expansion spürbar beschleunigen zu wollen.

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Westbalkan-Expansion

Für den Westbalkan sind die Pläne bereits konkreter: Bosnien-Herzegowina ist ebenso wie Serbien, Montenegro, Albanien, Kosovo und Nordmazedonien in den regionalen Expansionsplan einbezogen. Als Partner für die Region fungiert die BALFIN-Gruppe, mit der Flying Tiger Copenhagen eine entsprechende Kooperation vereinbart hat. Insgesamt sind für die sechs Märkte rund 50 neue Standorte geplant.

Erste Filialen in der Region wurden bereits eröffnet oder angekündigt – darunter in Serbien. Die Eröffnung in Bosnien-Herzegowina wird für eine spätere Expansionsphase erwartet; welche Stadt als erster Standort infrage kommt, ist bislang nicht bekannt.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von Flying Tiger Copenhagen hebt sich vom klassischen Einzelhandel deutlich ab. Die Filialen sind labyrinthähnlich angelegt und sollen Kundinnen und Kunden durch den gesamten Verkaufsraum führen – ein Konzept, das auf Entdeckerfreude und Impulskäufe setzt. Das Sortiment ist breit gefächert und umfasst Spielzeug und Gesellschaftsspiele, Schul- und Bürobedarf, Geschenkartikel und Dekorationen, Küchenutensilien, Haushaltswaren, Bücher, Multimedia-Zubehör sowie saisonale Produkte.

Der Großteil des Sortiments wird intern entworfen; das Angebot wechselt regelmäßig, was Stammkundschaft zu häufigen Besuchen animieren soll.

Modella Capital ist in den vergangenen Jahren im britischen Einzelhandel zunehmend aktiv geworden und hat unter anderem den ehemaligen Einzelhandelszweig von WH Smith – heute unter dem Namen TG Jones geführt – sowie die Kette Hobbycraft übernommen. Allerdings begleiten Teile der britischen Wirtschaftspresse den Fonds mit einer gewissen Skepsis: Einige der übernommenen Handelsketten wurden in jüngster Zeit umstrukturiert, was die aktuelle Übernahme von Flying Tiger Copenhagen in einem kritischeren Licht erscheinen lässt.