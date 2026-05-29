Neue Regeln für Gemeindewohnungen: Wer schneller zur Wohnung kommt

Wien krempelt die Vergabe von Sozialwohnungen um – wer künftig schneller eine Wohnung bekommt, hängt von neuen Regeln ab.

Wien reformiert die Vergabe von Gemeinde- und Sozialwohnungen grundlegend: An die Stelle starrer Vergaberegeln tritt künftig ein flexibles Bonuspunktesystem, das individuelle Lebensumstände stärker in den Blick nimmt und darüber entscheiden soll, wer rascher Zugang zu leistbarem Wohnraum erhält. Das als „Wohnungsvergabe NEU“ bezeichnete Modell wurde im März und April 2026 unter realen Bedingungen erprobt – mit positiven Ergebnissen.

Die Stadt Wien bewertet das neue System als fairer, transparenter und näher an den tatsächlichen Lebensrealitäten der Bevölkerung. Den nächsten formalen Schritt bildet die Behandlung der Novelle des Wiener Wohnungsvergabegesetzes im zuständigen Ausschuss am 1. Juni, bevor der Wiener Landtag am 26. Juni über die endgültige Beschlussfassung entscheiden soll.

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Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) betont: „Dieser zentrale Reformschritt sorgt für mehr Fairness und soziale Treffsicherheit bei der Vergabe von leistbarem Wohnraum. Mit der nun Novellierung des WrWVG schaffen wir die rechtliche Grundlage, um das neue Vergabemodell umzusetzen und künftig noch näher an den Lebensrealitäten der Wienerinnen und Wiener auszurichten.“

Bonuspunkte & Pilotphase

Das Herzstück der Reform ist ein Bonuspunktesystem, das besondere Lebenslagen gezielt abbildet. Alleinerziehende, Schwangere, Personen in Ausbildung sowie Menschen, die von Wohnungsverlust bedroht sind, erhalten zusätzliche Punkte und damit bessere Chancen auf eine rasche Zuteilung. Die Pilotphase lieferte bereits konkrete Zahlen: Rund 150 Wiener Wohn-Tickets wurden ausgestellt, 39 Gemeindewohnungen vergeben und acht geförderte Wohnungen fix zugeteilt.

Die Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer zur Plattform fielen überwiegend positiv aus – die Oberfläche wurde als übersichtlich und verständlich bewertet. Gleichzeitig wurden Schwachstellen identifiziert, etwa bei technischen Suchfunktionen und der Eingabe von Einkommensdaten, die in weiteren Schritten behoben werden sollen. Ergänzend sind Video-Anleitungen sowie ein FAQ-Bereich geplant, um die Nutzung weiter zu erleichtern.

Starttermine & Übergang

Wer bereits ein Wohn-Ticket besitzt, muss sich im neuen System neu registrieren, erhält dafür jedoch einen Startbonus in Form zusätzlicher Punkte. Die Vorab-Registrierung startet am 14. Juli, der reguläre Betrieb der Wohnungsvergabe NEU am 22. September 2026.

Unbefristete Mietverträge im sozialen Wohnbau bleiben davon unberührt, ebenso der Wien-Bonus, der langjährigen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt weiterhin Vorteile sichert.