Westbahn startet am Freitag mit neuen Direktverbindungen

Die Westbahn, eines der führenden Eisenbahnunternehmen in Österreich, hat eine Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots bekannt gegeben. Ab dem 10. Dezember werden täglich Züge von Bregenz nach Wien und umgekehrt verkehren. Dieses neue Angebot bietet den Bewohnern Vorarlbergs zusätzliche Verbindungen und mehr Möglichkeiten, direkt nach Wien zu gelangen.

Die neue Verbindung startet am Freitag um 05:10 Uhr in Bregenz und erreicht den Wiener Westbahnhof um 12:52 Uhr. Eine Rückfahrtmöglichkeit von Wien nach Bregenz besteht um 15:08 Uhr, mit einer geplanten Ankunftszeit in Bregenz um 22:47 Uhr. Elf Haltestellen in Vorarlberg werden bedient, darunter Bregenz, Dornbirn, Hohenems, Altach, Götzis, Rankweil, Feldkirch, Frastanz, Nenzing, Bludenz und Langen am Arlberg.

„KISS 3“-Doppelstockzüge

Die Westbahn setzt für diese Strecke ihre modernsten Züge ein, die sogenannten „KISS 3“-Doppelstockzüge des Schweizer Herstellers Stadler. Diese bieten insgesamt 506 Sitzplätze in drei Klassen, Steckdosen an jedem Sitz und Fahrradstellplätze. Die Westbahn plant, in einem Jahr eine weitere Tagesrandverbindung von Wien nach Vorarlberg und zurück einzuführen.

Ab 23,99 Euro

Für die Fahrgäste gibt es gute Nachrichten in Bezug auf die Ticketpreise: Alle Tickets, die im Verbundraum Vorarlberg gültig sind, können auch für die Fahrt mit der Westbahn genutzt werden. Einzelfahrkarten nach Wien sind ab 23,99 Euro erhältlich und die Sitzplatzreservierung ist kostenlos. Am 25. November bietet die Westbahn kostenlose „Kennenlernfahrten“ zwischen Bregenz und Feldkirch an.

Die Reaktionen auf diese Neuigkeit sind durchweg positiv. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) betont: „Das bis Bregenz erweiterte Angebot der Westbahn bringt der Vorarlberger Bevölkerung zusätzliche Verbindungen und vor allem mehr Zustiegsmöglichkeiten auf dem Weg nach Wien und retour. Damit wird die Qualität des öffentlichen Verkehrs in Vorarlberg noch einmal deutlich verbessert.“ Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) stimmt dem zu und fügt hinzu: „Mit der Westbahn wird eine noch bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr ermöglicht.“