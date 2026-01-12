Wie der Vater, so der Sohn? Traditionsverein schnappt sich Zlatan-Sprössling

Maximilian Ibrahimovic steht vor einem vielsagenden Karriereschritt und wechselt auf Leihbasis zu Ajax Amsterdam. Der niederländische Traditionsklub sichert sich die Dienste des 19-jährigen Talents von der AC Mailand bis zum Saisonende und hat sich zudem eine Kaufoption einräumen lassen.

Mit diesem Transfer wandelt der Youngster auf den Spuren seines berühmten Vaters Zlatan, der einst in Amsterdam seinen Durchbruch feierte. Der schwedische Superstar hatte zwischen 2001 und 2004 das Ajax-Trikot getragen, bevor er über Juventus Turin zu einer beeindruckenden Weltkarriere aufbrach.

Mailänder Erfolge

Der junge Ibrahimovic konnte bislang vor allem in der zweiten Mannschaft der Mailänder auf sich aufmerksam machen. In der Serie D sammelte er in 16 Partien beachtliche neun Scorerpunkte – fünf Treffer und vier Vorlagen stehen für den Offensivakteur zu Buche. Mit dieser Bilanz hat er offenbar nicht nur die Ajax-Verantwortlichen überzeugt.

Laut einem Bericht von „De Telegraaf“ buhlten mehrere Klubs aus den Niederlanden um die Dienste des Talents.

Vertragliche Details

Das Leihgeschäft läuft zunächst bis zum Ende der laufenden Spielzeit, wobei sich die Amsterdamer eine Kaufoption gesichert haben.

Die AC Mailand ließ sich ihrerseits eine Weiterverkaufsklausel in den Vertrag schreiben, um bei einer möglichen Wertsteigerung des Spielers finanziell zu profitieren.