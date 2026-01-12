Kulinarik weltweit: Diese Regionen sind 2026 ein Muss für Foodies!

Von Pizza Napoletana bis Tiroler Kasspatzln – die Genusswelt hat neue Hotspots. Eine renommierte Plattform kürt die 100 attraktivsten Food-Regionen für 2026.

Essen ist mittlerweile ein zentrales Motiv für Reiseentscheidungen geworden. Von asiatischen Straßenständen über italienische Pasta bis zu alpinen Spezialitäten – der kulinarische Tourismus verzeichnet einen deutlichen Aufschwung. Die Plattform Taste Atlas hat nun ihre Liste der 100 attraktivsten Genussdestinationen für 2026 veröffentlicht. Bemerkenswert: Auch ein österreichisches Bundesland findet sich unter den ausgezeichneten Regionen.

Die renommierte Genussplattform Taste Atlas hat erneut ihre Rangliste der weltweit führenden Food-Regionen erstellt. Die Bewertung basiert auf zahlreichen Beurteilungen traditioneller Gerichte, regionaler Erzeugnisse und lokaler Produzenten aus verschiedenen Ländern. Das Ergebnis präsentiert sich als gastronomische Weltkarte für 2026, die sowohl Reiselust als auch Appetit weckt.

Taste Atlas gilt als führende Instanz im Bereich authentischer Regionalküche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Restaurantführern konzentriert sich die Plattform auf traditionelle Speisen, regionale Produkte und deren Herkunftsgebiete. Für die aktuelle Rangliste wurden die Regionen nach kulinarischer Identität, Qualität der Erzeugnisse und internationalem Ansehen bewertet.

Auffallend ist die europäische Dominanz an der Spitze, insbesondere durch Italien und Griechenland. Die mediterrane Küche mit ihrer handwerklichen Produktionsweise und jahrhundertealten Tradition scheint weiterhin den Maßstab für kulinarischen Genuss zu setzen.

Mediterrane Spitzenplätze

Die Heimatregion der Pizza behauptet unangefochten den ersten Platz. Mit Spezialitäten wie Pizza Napoletana, Büffelmozzarella und San-Marzano-Tomaten verkörpert Kampanien wie kaum eine andere Region das Prinzip erstklassiger Qualität bei einfachen Zutaten.

Auf dem zweiten Platz befindet sich die Emilia-Romagna (Italien), ein Mekka für Feinschmecker mit Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma und Aceto Balsamico.

Den dritten Platz belegt Kreta (Griechenland), bekannt für Olivenöl, Honig, Käse und eine ursprüngliche, gesunde Küche.

Auf Platz vier folgt Sizilien (Italien) mit großer kulinarischer Vielfalt von Pistazchien aus Bronte bis zu herzhaften Pasta-Gerichten.

Auf dem fünften Platz landet Makedonien (Griechenland), ein noch wenig entdeckter Geheimtipp mit Früchten, Olivenöl und traditionellen Süßspeisen.

Den sechsten Platz nehmen die Kykladen (Griechenland) ein, wo Santorini-Tomaten, Fava und Inselkäse für intensiven Geschmack sorgen.

Auf Platz sieben rangiert die Toskana (Italien) mit rustikalen Klassikern wie Bistecca alla Fiorentina und Wildragouts.

Der achte Platz geht an den Peloponnes (Griechenland), berühmt für Oliven, Zitrusfrüchte und hochwertiges Olivenöl.

Auf dem neunten Platz liegt das Alentejo (Portugal) mit deftiger Küche, Brot, Käse und kräftigen Weinen.

Den zehnten Platz belegt die nördliche Ägäis (Griechenland), die mit Honig, Käse, Mandarinen und Wein überzeugt.

Tirols Auszeichnung

Besonders erfreulich aus österreichischer Perspektive: Tirol hat im weltweiten Ranking den 83. Platz erreicht und steht damit in einer Reihe mit international anerkannten Kulinarikregionen. Die Bewertung würdigt vor allem die bodenständige Alpenküche, die stark von lokalen Produkten und Traditionen geprägt ist.

Zu den herausragenden Spezialitäten zählen Kasspatzln, Schlutzkrapfen und die süße Prügeltorte. Auch bei den Produzenten zeigt Tirol seine Stärken: von Tirol Milch über Almkäsereien bis zu regionalen Brauereien und Metzgereien. Traditionelle Gasthäuser und Hotels sorgen dafür, dass diese Küche nicht nur bewahrt, sondern auch zeitgemäß interpretiert wird.

Zum Jännersbeginn beschäftigt viele Genussfreunde die Frage nach dem nächsten Reiseziel. Wer 2026 seine Reiseplanung nach kulinarischen Gesichtspunkten ausrichten möchte, findet jetzt eine neue Orientierungshilfe.

⇢ Drei Axtschläge für Christus: So feiern Orthodoxe den Weihnachtszauber



Das Taste Atlas-Ranking zeigt potenzielle kulinarische Reiseziele für 2026 – vom Pizza-Paradies in Süditalien bis zu alpinen Spezialitäten in Tirol. Für Reisende, die ihren Urlaub nach geschmacklichen Vorlieben gestalten, wird deutlich: Exzellente Küche ist längst ein eigenständiges Reisemotiv.

Und manchmal liegt das kulinarische Vergnügen nicht in fernen Ländern, sondern in der eigenen Heimat!