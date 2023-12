Wie im „Kevin“-Film: 6-Jähriger allein im falschen Flugzeug

In einer Szene, die an den Filmklassiker „Kevin allein in New York“ erinnert, wurde ein sechsjähriger Junge, der alleine von Philadelphia nach Florida reisen sollte, versehentlich auf einen Flug nach Orlando anstatt nach Fort Myers gesetzt. Seine besorgte Großmutter erzählt von den panischen Momenten, als ihr Enkel nicht wie erwartet ankam.

Die Großmutter, die ihren Enkel am Flughafen in Fort Myers in Empfang nehmen wollte, geriet in Panik, als ihr Enkel nicht wie geplant ankam. „Sie sagten mir, er sei nicht in dem Flugzeug, weil er seinen Flug verpasst habe“, erzählt die Großmutter gegenüber WINK News, einer lokalen Nachrichtenstation der CBS-Gruppe. Doch sie wusste, dass dies nicht stimmte, denn sie hatte einen Beleg dafür, dass er eingecheckt hatte.

Ich bin ins Flugzeug gerannt und habe die Flugbegleiterin gefragt, wo mein Enkel sei und ob er ihr in Philadelphia übergeben worden sei“, erzählt die Großmutter weiter. Doch die Flugbegleiterin erklärte, sie habe keine Kinder an Bord betreut. „Ich habe selten so viel Angst verspürt“, gibt die Großmutter zu.

Kind meldete sich telefonisch

Doch kurz darauf erhielt sie einen Anruf von ihrem Enkel, der ihr erklärte, er sei gelandet – in Orlando, rund vier Stunden mit dem Auto von Fort Myers entfernt. Umgehend machte sich die Großmutter auf den Weg, um ihren Enkel abzuholen.

Die Fluggesellschaft Spirit Airlines bot der Großmutter an, ihre Fahrtkosten zu erstatten. Doch darauf legte die Großmutter keinen Wert. „Ich erwarte vielmehr einen Anruf von der Fluggesellschaft und verlange Antworten auf meine Fragen: Wie konnte das passieren? Hat die Flugbegleiterin, nachdem die Mutter ihr den Jungen mit seinen Papieren übergeben hatte, diesen allein gelassen? Ist er allein ins falsche Flugzeug gestiegen?“, fragt die Großmutter.

Airline entschuldigt sich

Bislang hat die Großmutter keine weiteren Informationen erhalten. Spirit Airlines jedoch gab ein Statement ab: „Das Kind sei ständig unter der Aufsicht eines Mitarbeiters gewesen. Sobald wir den Fehler bemerkt haben, haben wir die Familie informiert. Wir nehmen die Verantwortung für alle unsere Reisenden sehr ernst und werden eine interne Untersuchung starten. Wir entschuldigen uns bei der Familie für diese Erfahrung.“

Die Ereignisse werfen ernste Fragen über die Verantwortung und Sorgfaltspflicht von Fluggesellschaften auf, wenn es um die Betreuung von allein reisenden Kindern geht. Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen Spirit Airlines ergreifen wird, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt.