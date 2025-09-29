Wiederkehr fordert strengere Regeln für Schüler-Laptops!

Digitale Bildung mit Sicherheitslücke: Während Schüler-Laptops in der Schule vor bedenklichen Inhalten geschützt sind, fehlt dieser Filter zuhause – bis 2026.

Seit 2021 hat das Bildungsministerium rund 470.000 Laptops und Tablets an Schülerinnen und Schüler sowie für Klassenzimmer verteilt. Bei den persönlichen Geräten leisten die Familien einen Selbstbehalt und erhalten dafür das volle Eigentumsrecht. Das vor fünf Jahren gestartete Programm versorgt alle Kinder in der ersten Klasse Mittelschule und AHS-Unterstufe mit kostengünstigen digitalen Endgeräten.

Aktuell funktionieren die Jugendschutzeinstellungen jedoch nur innerhalb des schulischen Netzwerks. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) plant nun, diese Schutzmaßnahmen auch außerhalb der Bildungseinrichtungen zu gewährleisten. Die Umsetzung dieses erweiterten Schutzkonzepts soll Anfang 2026 beginnen.

Erweiterte Schutzmaßnahmen

Das Bildungsministerium strebt eine Vereinheitlichung der Kinderschutzfunktionen auf allen Windows-Geräten an. Durch eine modifizierte Geräteverwaltung sollen künftig IT-Sicherheits- und Kinderschutzregeln mittels Webfilter auch unabhängig von schulischen Firewall- oder Netzwerkfiltern wirksam sein.

Diese Umstellung betrifft Schülerlaptops und -tablets an fast 1.000 Schulstandorten – sowohl Neugeräte als auch bereits ausgegebene Exemplare. Die strengeren Jugendschutzeinstellungen werden per Cloud-Konfiguration aufgespielt, wodurch ein Einsammeln der Geräte entfällt. Die Remote-Installation macht die Umsetzung für das Bildungsministerium deutlich kostengünstiger und für Schulen administrativ einfacher.

Um den administrativen Aufwand für Schulen zu minimieren, werden automatisierte Konfigurationslösungen bereitgestellt, wie das Ministerium gegenüber der APA erklärte. Die aktuelle Verordnung zu Schülergeräten enthält noch keine technischen Maßnahmen zum Schutz vor ungeeigneten Inhalten im privaten Umfeld – eine Lücke, die nun geschlossen werden soll.

Elternkontrolle stärken

Parallel dazu erhalten Eltern erweiterte Kontrollmöglichkeiten über die digitalen Aktivitäten ihrer Kinder. Sie können die Bildschirmzeit regulieren und den Zugriff auf bestimmte Webseiten einschränken. Dafür besteht die Option, aus der schulischen Sicherheitskonfiguration auszusteigen und stattdessen über verschiedene kostenlose oder kostenpflichtige Programme zusätzliche Beschränkungen einzurichten.

Das neue System ermöglicht es Erziehungsberechtigten, individuelle Zeitfenster für die Gerätenutzung festzulegen und gezielt bestimmte Online-Inhalte zu blockieren. Diese Flexibilität soll den unterschiedlichen familiären Bedürfnissen besser gerecht werden als pauschale Schutzeinstellungen.

Bei iOS-Geräten können Erziehungsberechtigte laut Ministerium bereits jetzt individuelle Kinderschutzeinstellungen vornehmen. Aus Kreisen der Elternvertretung verlautet auf APA-Anfrage, dass die meisten Eltern mit der Einführung der vergünstigten Schülergeräte grundsätzlich zufrieden sind.

Allerdings wünschen sich viele einen praktischen Leitfaden zur Sicherstellung des Jugendschutzes im häuslichen Umfeld, wie die Landesverbände der Elternvereine an mittleren und höheren Schulen berichten. Zudem betonen die Eltern die anhaltende Notwendigkeit eines qualitativ hochwertigen Medienunterrichts, der den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien vermittelt – einschließlich der Wichtigkeit von Pausen und digitalen Auszeiten.