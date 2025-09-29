Schluss mit Sozialbetrug: Neues Grenzsystem entlarvt Asyl-Tricksereien

Ein neues digitales Grenzkontrollsystem wird ab Mitte Oktober den herkömmlichen Passstempel für Drittstaatsangehörige ablösen. Die innovative Technologie soll Missbrauch bei Asyl- und Sozialhilfeleistungen verhindern und die Grenzsicherheit deutlich verbessern.

Airport-Direktor Günther Ofner zeigt sich überzeugt: „Das wird ein echter Gamechanger. Wir reden von einer Technologie, die nicht nur die Sicherheit massiv stärkt, sondern auch die Effizienz.“ Jeder Ein- und Ausreisevorgang wird künftig dokumentiert, überprüfbar und nachvollziehbar. Die entsprechenden Anlagen sind in Wien-Schwechat bereits installiert und werden am 12. Oktober in Betrieb genommen.

Das sogenannte Entry-Exit-System (EES) markiert einen Paradigmenwechsel in der Grenzkontrolle. Die fortschrittliche Technologie ersetzt in schon zwei Wochen das bisherige manuelle Stempelverfahren am Flughafen durch eine digitale Erfassung. Das System erfasst dabei Fingerabdrücke und ein digitales Gesichtsbild aller Drittstaatsangehörigen. Diese biometrischen Daten werden gemäß EU-Vorgaben für drei Jahre gespeichert und unterliegen strengen Datenschutzbestimmungen der geltenden EU-Datenschutzverordnung.

Testphase beginnt

Zunächst wird das System in einer halbjährigen Testphase erprobt, bevor anschließend jeder Grenzübertritt lückenlos registriert wird. Die Maßnahme stellt einen bedeutenden Fortschritt für eine wirksamere Grenzkontrolle dar und erhöht den Fahndungsdruck. Bis spätestens April 2026 soll das System an allen Schengen-Außengrenzen vollständig implementiert sein.

Die Vorteile des Systems sind vielfältig: Automatisierte Schleusen reduzieren Wartezeiten, während Identitätsbetrug und Visa-Überschreitungen sofort erkannt werden. Besonders im Kampf gegen Sozialbetrug eröffnen sich neue Möglichkeiten. Asylwerber, die bisher unbemerkt ins Ausland reisen konnten, während sie weiterhin Leistungen in Österreich bezogen, werden künftig durch die digitale Kontrolle identifiziert.

Schengen-Gedächtnis

Für EU-Bürger bleibt alles beim Alten – sie reisen weiterhin mit ihren gewohnten Dokumenten. Für Besucher aus Drittstaaten wie den USA, Großbritannien oder der Türkei beginnt jedoch eine neue Ära der Grenzüberwachung. Während der sechsmonatigen Übergangsphase werden Passkontrollen teils noch manuell durchgeführt, bevor die vollständige digitale Erfassung flächendeckend erfolgt.

„Die Schengen-Grenzen bekommen damit ein Gedächtnis“, erläutert Ofner. Dies werde Transparenz und Sicherheit grundlegend verbessern. Die Speicherung und Verarbeitung der biometrischen Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Grenzkontrolle und zur Verhinderung von Identitätsbetrug, wobei die Einhaltung der Datenschutzrechte der Reisenden ausdrücklich garantiert wird.