Wien boomt für Singles: In diesen Großstädten ist Wohnen noch leistbar!

In europäischen Metropolen müssen Alleinstehende finanziell oft jonglieren. Eine aktuelle Analyse des britischen Wirtschaftsmagazins „The Economist“ gibt nun Aufschluss darüber, wo Singles am kostengünstigsten leben können – mit erfreulichen Nachrichten für Wien.

Die Untersuchung basiert auf dem sogenannten „Carrie Bradshaw-Score“, benannt nach der Protagonistin aus „Sex and the City“, die symbolisch für das urbane Single-Leben steht. Dieser Index wurde entwickelt, um die finanzielle Realität alleinstehender Großstadtbewohner in verschiedenen europäischen Metropolen zu vergleichen.

Das Leben als Einzelperson in der Großstadt verspricht zwar Unabhängigkeit, bringt jedoch erhebliche finanzielle Belastungen mit sich. Sämtliche Kosten müssen allein getragen werden, was schnell zur Belastungsprobe werden kann. Die Preisunterschiede zwischen den Metropolen sind beträchtlich, wie die Studie des „Economist“ belegt. Besonders erfreulich: Nur acht europäische Städte gelten als tatsächlich erschwinglich – und Wien zählt dazu!

Der entwickelte Index misst das Verhältnis zwischen durchschnittlichem Einkommen und Mietkosten für eine Einzimmerwohnung in europäischen Städten. Entscheidend war dabei nicht nur die absolute Miethöhe, sondern vor allem, welcher Anteil des Einkommens für Wohnraum aufgewendet werden muss. Als Maßstab diente die allgemein anerkannte 30-Prozent-Schwelle, die als Indikator für bezahlbaren Wohnraum gilt.

Bonn führt Rangliste

Überraschenderweise führt Bonn die Rangliste der erschwinglichsten Städte an. Mit einem Jahreseinkommen von etwa 50.000 Euro können Alleinstehende dort problemlos eine Einzimmerwohnung mieten, ohne die kritische 30-Prozent-Marke ihres Gehalts zu überschreiten.

Die Plätze zwei bis fünf der budgetfreundlichsten Metropolen belegen Lyon, Bern, Brüssel und Helsinki.

Die österreichische Hauptstadt sichert sich den sechsten Rang und gehört damit ebenfalls zu den finanziell attraktivsten Standorten für Singles. In Wien reicht ein Jahreseinkommen von circa 50.000 Euro aus, um sich problemlos eine eigene Wohnung leisten zu können. Bemerkenswert: Das tatsächliche Durchschnittseinkommen in Wien liegt mit knapp 54.000 Euro sogar noch darüber. Im europäischen Vergleich bleibt Wien damit ein vergleichsweise günstiger Standort.

Erschwingliche Metropolen

Bonn

Lyon

Bern

Brüssel

Helsinki

Wien

Luxemburg

Berlin

Im Gegensatz dazu stehen London, Genf und Stockholm, die als die kostenintensivsten Städte Europas identifiziert wurden.

Der Bradshaw-Index liefert keine Informationen über absolute Lebenshaltungskosten, Wohnungsgrößen oder spezifische Lagen innerhalb der Städte.

Er dient vielmehr als vergleichender Maßstab zur Bewertung der Mietkosten-Erschwinglichkeit zwischen verschiedenen Metropolen.