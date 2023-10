Wien: Erster Bezirk plant autofreien Sonntag

Ein autofreier Sonntag in Wien-Margareten? Dieses Gedankenexperiment könnte bald Realität werden. Die Initiative „Wir für Margareten“ hat einen Antrag für ein Verkehrsmodell der besonderen Art eingebracht. Das Ziel: Ein autofreier Sonntag – zumindest probeweise. Ob dieses ambitionierte Vorhaben eine einmalige Aktion bleibt oder zu einem regelmäßigen Event avanciert, steht noch in den Sternen. Die Entscheidung liegt nun bei der Stadt, die über die temporäre Sperrung von Straßenabschnitten zu entscheiden hat.

Ursprünglich war die autofreie Aktion lediglich für einen stark belasteten Abschnitt der Margaretenstraße angedacht. Doch die Vision eines autofreien Bezirks ließ die SPÖ nicht los. Auf ihre Initiative hin wurde der Antrag auf den gesamten Bezirk ausgeweitet – eine Entscheidung, die von SPÖ, Grünen, Neos, Links und Wir für Margareten mehrheitlich unterstützt wurde. Nicht alle waren von der Idee begeistert: ÖVP und FPÖ zeigten sich weniger enthusiastisch.

Die Umsetzung des autofreien Sonntags ist jedoch mit Herausforderungen verbunden. Margareten ist durch wichtige Durchzugsstraßen wie die Wiedner Hauptstraße, die Schönbrunnerstraße oder die Rechte Wienzeile mit den Nachbarbezirken verknüpft. Eine temporäre Sperre dieser Straßen würde Umleitungen erfordern. Auch die Frage, ob Anrainer während des autofreien Sonntags zufahren dürfen, muss noch geklärt werden.

Alternativen zum Auto

Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen“, betont Bezirkschefin Silvia Jankovic (SP) im Gespräch mit der Presse. Man wolle zeigen, dass es im Bezirk auch gute Alternativen zum Auto gibt. Der Wunsch nach einem autofreien Sonntag sei im Rahmen des Klimateams aufgekommen, das Ideen zum Klimaschutz im Bezirk sammelt.

Jankovics Stellvertreter, Thomas Kerekes (Grüne), zeigt sich optimistisch: „Ich hoffe auf eine Umsetzung und kann mir einen ersten autofreien Sonntag im Zuge der ‚europäischen Mobilitätswoche‘ im Herbst 2024 vorstellen.“ Sollte das Experiment gelingen und die Auswirkungen für die Bevölkerung mehrheitlich positiv ausfallen, könnte der autofreie Sonntag zu einer regelmäßigen Veranstaltung werden.

Der Antrag wird nun zur Überprüfung der Umsetzbarkeit an die zuständige Magistrate weitergeleitet. Innerhalb von zwölf Wochen soll eine Antwort an den Bezirk erfolgen. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob Margareten tatsächlich bald autofrei sein wird – zumindest an Sonntagen.