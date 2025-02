Wien-Favoriten: Mann raubt mit Pistole BIPA-Filiale aus!

Ein maskierter Mann überfällt eine Wiener Drogerie und entkommt mit einem vierstelligen Geldbetrag. Die Polizei jagt den flüchtigen Täter intensiv.

Am frühen Abend, etwa um 18:15 Uhr, ereignete sich in einer Drogeriefiliale im 10. Bezirk von Wien ein Überfall durch eine bislang unbekannte männliche Person. Der Täter, der eine dunkle Kapuzenweste trug, forderte von einer anwesenden Angestellten die Herausgabe des Bargeldbestands.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, deutete er auf eine mutmaßliche Schusswaffe, die er angeblich im Hosenbund trug. Nach der Übergabe eines vierstelligen Geldbetrags verließ der Täter die Filiale in unbekannte Richtung.

Polizeiliche Maßnahmen

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der Verdächtige bislang nicht gefasst werden. Die Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt Wien übernommen.