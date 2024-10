Wien im Weihnachtsfieber: Erster Markt öffnet diese Woche

Am Donnerstag startet in Wien die festliche Jahreszeit mit dem Christkindlmarkt am Franz-Jonas-Platz. Insgesamt sollen in Wien 796 Stände eröffnet werden.

Am kommenden Donnerstag startet in Wien die festliche Jahreszeit mit der Eröffnung des Christkindlmarkts am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf. Diese Information wurde am Mittwoch vom Marktamt der Stadt Wien offiziell bekannt gegeben. Bereits eine Woche später, am 15. November, öffnet der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz, gefolgt von der traditionellen Beleuchtung des Christbaums am folgenden Tag. In diesem Jahr stammt der Baum aus Niederösterreich. Ab dem 16. November sind dann alle weiteren Weihnachtsmärkte der Stadt eröffnet.

Weihnachtliches Ambiente in der Hauptstadt

Insgesamt 796 Stände, darunter 190 gastronomische Stände, versprechen eine stimmungsvolle Adventszeit in Wien. Das Marktamt betont die Wichtigkeit der Einhaltung strenger Hygienebestimmungen für alle Lebensmittel- und Gastronomiestände. Wie im Vorjahr werden auch dieses Jahr wieder Hygieneüberprüfungen und Lebensmittelproben durchgeführt. Im vergangenen Jahr gab es kaum Beanstandungen – ein Erfolg der intensiven Kontrollen, so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil. Er unterstreicht: „Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt Hochsaison.“

