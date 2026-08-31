Wien: Stark verweste Leiche auf Donauinsel gefunden

Ein Spaziergang auf der Donauinsel endet mit einem schockierenden Fund – und die Identität der Person bleibt vorerst ungeklärt.

Sonntagabend machten Spaziergänger auf der Wiener Donauinsel einen beunruhigenden Fund: Im Bereich Toter Grund stießen sie auf die stark verweste Leiche einer bislang unbekannten Person. Das dicht bewachsene Gelände legt nahe, dass der Körper bereits seit geraumer Zeit an dieser Stelle lag. Wer die verstorbene Person ist, konnte bis dato nicht geklärt werden.

Keine Fremdverschulden

Nach dem derzeitigen Stand der Untersuchungen deutet nichts auf ein Verbrechen hin. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und arbeitet daran, sowohl die Identität der Person als auch den genauen Hergang ihres Todes festzustellen. Wie die Behörden mitteilen, sind die näheren Umstände des Todeseintritts noch Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

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Sicherheit Donauinsel

Der Vorfall rückt die Frage nach der Sicherheit auf der beliebten Freizeitanlage in den Vordergrund. Die Donauinsel zieht täglich zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner sowie Touristinnen und Touristen an, weshalb ein derartiger Fund in der Bevölkerung für erhebliche Beunruhigung sorgen kann.

Personen, die die Donauinsel regelmäßig nutzen, werden gebeten, aufmerksam zu sein und auffällige Wahrnehmungen umgehend der Polizei zu melden.