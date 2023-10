Wien: Vierjähriger stürzt aus Fenster – Kopfverletzungen

In den stillen Abendstunden eines gewöhnlichen Mittwochs in Wien-Ottakring, wurde die Ruhe jäh durch ein tragisches Ereignis unterbrochen. Ein kleiner Junge, gerade einmal vier Jahre alt, stürzte aus einem Fenster eines Wohnhauses am belebten Yppenplatz. Der Vorfall, der schwere Kopfverletzungen beim Kind zur Folge hatte, ereignete sich gegen 23.15 Uhr.

Während die Eltern des Jungen sich in einer hitzigen Auseinandersetzung im Stiegenhaus des Wohnhauses befanden, nutzte der kleine Abenteurer die Gelegenheit, um auf eine Bank in der Wohnung zu klettern. Was als unschuldiges Spiel begann, endete in einer Tragödie, als der Junge aus dem Fenster stürzte.

Kopfverletzung

Wie der „ORF Wien“ berichtete, wurde der Junge unmittelbar nach dem Sturz an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt. Die Wiener Berufsrettung, die schnell am Ort des Geschehens war, bestätigte die schweren Kopfverletzungen des Kindes.

Bis zur Klärung dieser Fragen herrscht im Herzen von Wien-Ottakring eine bedrückende Stille, die die Tragweite des Vorfalls unterstreicht.