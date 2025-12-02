Wiener Pizza-Imperium mischt bei Weltbesten mit

Die Experten der Initiative „50 Top Pizza” haben ihre jährliche Rangliste der weltweit führenden Pizzaketten veröffentlicht. Bei der Bewertung standen handwerkliche Fertigkeit und authentischer italienischer Geschmack im Mittelpunkt.

Neapolitanische Spitze

Den Spitzenplatz sicherte sich ein echtes Stück Neapel: L’Antica Pizzeria da Michele. Das 1870 gegründete Traditionshaus begeistert mit seiner charakteristischen „Cart Wheel”-Pizza, die durch ihren großzügigen Durchmesser und den luftig-schmelzenden Teig überzeugt. Mit inzwischen über 70 Standorten weltweit erlangte das Unternehmen zusätzliche Bekanntheit durch seine Erwähnung in Elizabeth Gilberts Bestseller und dessen Verfilmung „Eat Pray Love”.

Auf dem zweiten Rang platzierte sich die französische Big Mamma Group. Obwohl erst seit einem Jahrzehnt am Markt, hat sich die Kette durch ihre respektvolle Interpretation der neapolitanischen Pizzakunst einen Namen gemacht. Die bronzene Position ging an Grosso Napoletano aus Madrid, ein Unternehmen, das unter anderem mit glutenfreien Varianten punktet.

Österreichs Beitrag

Auch Österreich ist in der prestigeträchtigen Liste vertreten. Was 2009 auf der Wien-Summerstage seinen Anfang nahm, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte: Alessandro d’Ambrosio, ein Wiener mit neapolitanischen Wurzeln, betreibt mittlerweile fünf Filialen seiner Pizzeria Riva in Wien. Die Kette erreichte Platz 29 im internationalen Ranking. Besonders empfehlenswert finden die Juroren die Pizza Santa Rosalia.

Das vollständige Ranking der Top 50 umfasst weitere renommierte Namen wie Bràz, Luigia und Pizza Pilgrims. Die Experten beschreiben Rivas Kreationen als von neapolitanischer Tradition inspiriert, mit leichtem Teig und erstklassigen Zutaten. Neben der Pizza selbst würdigt die Jury auch das umfangreiche Aperitif-Angebot – darunter ein hervorragender, preiswerter Negroni.

