Wiener Polizei gibt Parküberwachung ab – wer jetzt das Sagen hat

Wien ordnet seine Verkehrsüberwachung neu – und eine Behörde übernimmt ab sofort deutlich mehr Macht auf Wiens Straßen.

Seit dem 1. Juli 2026 trägt der Magistrat der Stadt Wien die alleinige Verantwortung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Bundeshauptstadt. Die Zuständigkeit liegt nun vollständig bei der MA 67 – eine Umstrukturierung, die auf einer Vereinbarung zwischen Bund und Land Wien beruht und die bisherige Rolle der Landespolizeidirektion Wien beendet. Das Innenministerium hat über diesen Schritt informiert.

Neues Aufgabenspektrum

Die MA 67 übernimmt damit ein breites Aufgabenspektrum: Neben der Kontrolle der Parkgebühren ahndet sie künftig auch Verstöße wie das Halten in zweiter Spur, das Parken auf Gehsteigen sowie Vergehen im Kreuzungsbereich. Darüber hinaus fällt die Überwachung der §57a-Plakette (Pickerl) in ihren Zuständigkeitsbereich, ebenso die Anordnung von Abschleppvorgängen und die Kontrolle von E-Scootern. Die Bündelung dieser Aufgaben soll klarere Verwaltungsstrukturen und effizientere Abläufe ermöglichen.

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Die Dimension der Aufgabe ist beachtlich: Im Jahr 2025 wurden in Wien rund 54,4 Millionen Kontrollen im Rahmen der Parkraumüberwachung durchgeführt, aus denen rund 1,5 Millionen Strafbescheide resultierten. Für diese Kontrollen sind laut Stadt Wien rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.

Polizei entlastet

Für die Wiener Polizei bedeutet die Neuordnung eine spürbare Entlastung. Innenminister Gerhard Karner brachte es auf den Punkt: „Die Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist eine wichtige Aufgabe, muss aber nicht von Polizistinnen und Polizisten wahrgenommen werden.“

Stadträtin Ulli Sima verwies darauf, dass „seit Juli alle Zuständigkeiten für den ruhenden Verkehr in einer Hand“ liegen – ein Umstand, der den Verwaltungsablauf vereinfache.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer ändert sich im Alltag hingegen wenig: Die Kontrollen werden durch die MA 67 im gewohnten Umfang weitergeführt.