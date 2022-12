Wiener Polizei warnt Bürger: Vorsicht vor Säure!

Die Wiener Polizei gab eine dringende Warnung an alle Bürger heraus und wies darauf hin, dass Kriminelle mit einer gefährlichen Substanz beziehungsweise Säure durch die Stadt laufen.

Eine Serie identischer Einbrüche sorgt derzeit für Verunsicherung in Wien. Charakteristisch ist, dass die Einbrecher beim Wohnungseinbruch Säure verwenden. Der Polizei sind bereits rund ein Dutzend Fälle bekannt, in denen das Zylinderschloss an der Haustür durch Säure so zerfressen war, dass es geöffnet werden konnte. Die Landeskriminalpolizei ermittelt in diesem Zusammenhang bereits intensiv.

Säure ist sehr ätzend und kann durch einfachen Kontakt schwere Verletzungen verursachen. Beamte haben daher die folgende dringende Warnung an alle Bürger ausgesprochen:

„Sollte nach dem Einbruch Flüssigkeit an der Wohnungstür oder am Schloss sein, vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit der Flüssigkeit“, heißt es in der Pressemitteilung, über die Kroativ berichtete.

Die Säure wirkt ätzend auf Haut, Atemwege und Schleimhäute. Ganz wichtig ist jedoch, dass Sie bei versehentlichem Kontakt mit der Flüssigkeit diese sofort mit Wasser, niemals mit Seife, neutralisieren.

“Achtung: Keine Seife verwenden!!! Rufen Sie unbedingt sofort die Polizei unter 133!!“, heißt es in der Erklärung der Polizei.