Wildes Stöhnen während der EM-Auslosung (VIDEO)

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 mag noch in weiter Ferne liegen, doch die Auslosung der Qualifikationsgruppen sorgte bereits für einen unvergesslichen Auftakt. In der ehrwürdigen Elbphilharmonie in Hamburg wurde die feierliche Zeremonie von einem unerwarteten Hintergrundgeräusch gestört – und das war alles andere als Musik in den Ohren der Anwesenden.

Der britische Comedian Daniel Jarvis, bekannt für seine provokativen Aktionen, hat sich für diesen besonderen Anlass etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit einem gezielten Streich brachte er die sonst so ernste Fußballwelt zum Lachen – oder zumindest zum Stirnrunzeln.

Der Moderator der Veranstaltung, Pedro Pinto, war sichtlich verwirrt, als plötzlich eindeutige Geräusche durch den Saal hallten. „Ich höre Geräusche hier, es tut uns leid“, entschuldigte sich der 48-Jährige, während die Zuschauer versuchten, das Geschehen zu verstehen.

Doch was war geschehen? Jarvis hatte sein Handy an einem Tisch in der Elbphilharmonie befestigt und von zu Hause aus immer wieder angerufen. Der Klingelton des Telefons – eindeutiges Gestöhne – sorgte für Aufsehen. Der Comedian teilte später auf Twitter ein Video der Aktion und verkündete triumphierend: „Die Euro 2024, die Auslosung. Und wir werden sie crashen!“ Später bestätigte er auf Instagram: „Ja, ich habe einen Streich bei der Euro Auslosung gespielt!“

Polizei ermittelt

Die Reaktionen auf den Streich waren gemischt. Während einige das Geschehen mit Humor nahmen, waren andere weniger amüsiert. Die UEFA als Veranstalter prüft nun mögliche Schritte gegen Jarvis. Auch die deutsche Polizei hat sich eingeschaltet und das Handy sichergestellt. Es bleibt abzuwarten, ob der Comedian mit Konsequenzen rechnen muss.