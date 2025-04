Windige Aprilfrische in Wien: Milder Frühlingsstart

Aprilfrische mit Wind: So startet Wien in den Tag. Der 18. April begrüßt uns mit einem Mix aus milder Frühlingsfrische und einer ordentlichen Portion Wind – perfekt für alle, die mit Schwung in den Tag starten wollen. Das typische Aprilwetter zeigt sich in Bestform: Die Sonne blinzelt am Morgen noch durch vereinzelte Wolken, doch im Laufe des Tages mischen sich immer mehr Wolken dazu und der Wind macht ordentlich Tempo.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Heitere Abschnitte bei rund 17 °C

Mittag: Zunehmend stark bewölkt, Höchsttemperaturen bei 18 °C

Nachmittag und Abend: Weiter stark bewölkt, Temperaturen bei etwa 16 °C

Nacht: Wolkig bei rund 17 °C

Wind: Böen zwischen 35 und 69 km/h, Spitzen bis 67 km/h am Nachmittag

Regen: Kaum Niederschläge erwartet, weitgehend trocken

Wetterwarnungen: Keine aktuellen Warnungen für Wien und Umgebung

Wetter in ganz Österreich

Osten: Windig und wechselhaft bewölkt, Temperaturen 15–18 °C, auffrischender Südost- bis Südwind.

Süden: Bewölkt, aber trocken, Temperaturen bis 18 °C, spürbarer Wind.

Westen: Stärkere Wolkenfelder, Temperaturen 12–15 °C, schwächerer Wind, keine Regenschauer.

Zentrum (inkl. Alpenrand): Wechselhaft und mild, Wolken und Sonne im Wechsel, Höchstwerte um 15 °C.

Wettertrend für die kommenden Tage

Für Samstag bleibt es in Wien weiter windig und bewölkt, Temperaturen leicht rückläufig bei 13–16 °C. Am Sonntag beruhigt sich der Wind, die Wolken werden weniger, und die Sonne setzt sich immer öfter durch.

KOSMO-Wettertipp

Der windige Frühlingsstart bietet sich an, den Drachen aus dem Schrank zu holen oder im Prater ordentlich durchzupusten. Für den Nachmittagskaffee wählt ihr heute besser ein windgeschütztes Plätzchen – so lässt sich der April in Wien mit Stil genießen!