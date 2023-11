Wirtshausgutscheine: ÖVP stellt Aktion „Wia Zhaus“ vor

Die ÖVP Niederösterreich startet die Aktion „Wia Zhaus“, um die bedrohte Wirtshauskultur zu stärken und Gäste zu belohnen. Mit Wirtshausbesuchen winken Gutscheine bis zu 300 Euro – eine Initiative, die die Gemeinschaft mobilisiert und die Lieblingswirtshäuser feiert.

Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner präsentieren die neueste Initiative der Volkspartei Niederösterreich (VPNÖ), die Aktion „Wia Zhaus.“ Diese Kampagne, die vom 11. November bis zum 31. Dezember läuft, hat das Ziel, den Besuch in den Lieblingswirtshäusern zu belohnen. Die Belohnung? Die Chance, Wirtshausgutscheine im Wert von bis zu 300 Euro zu gewinnen.

981 Wirtshäuser weniger

Mikl-Leitner hebt hervor, dass seit dem Jahr 2000 die Zahl der klassischen Wirtshäuser in Niederösterreich von 2.800 auf 1.819 gesunken ist, was einem alarmierenden Rückgang von 35 Prozent entspricht. Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat das Land Niederösterreich bereits ein „Wirtepaket“ geschnürt, das bis zu 100.000 Euro an Förderung pro Wirtshaus bereitstellt. Doch das eigentliche Herzstück dieser Kampagne ist der bewusste Besuch in den Wirtshäusern. Dieser ist für Gäste und Wirtsleute gleichermaßen von Vorteil.

Gastfreundschaft

Mikl-Leitner erklärt weiter: „Das Wirtshaus ist ein wesentlicher Teil unserer blau-gelben Landesidentität. Wir sind stolz auf unsere Regionen, auf die Speisen und Produkte, die von den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern mit viel Liebe und Leidenschaft produziert werden. Unsere Wirtshäuser sind Orte der Gastfreundschaft, an denen gemeinsam diskutiert, getrauert und gefeiert wird. Die Wirtshäuser sind für uns genauso wichtig wie das traditionelle Erdäpfelpüree zum Fleischlaberl.“ Dabei wird betont, dass die Wirtshäuser zwar eine zentrale Rolle in Niederösterreich spielen, aber auch vor zahlreichen Herausforderungen stehen.

Drehscheibe des Austauschs

Zauner ergänzt, dass die Wirtshäuser als zentrale Drehscheibe des Austauschs in den Gemeinden von großer Bedeutung sind. Die Aktion „Wia Zhaus“ ermöglicht es nun jedem, auf einfache Weise zu gewinnen, indem sie ihr Lieblingswirtshaus besuchen und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Vom 11. November bis zum 31. Dezember können die Gäste ihre Rechnungen vom Wirtshausbesuch auf wiazhaus.vpnoe.info hochladen. Es winken 30-mal 100 Euro Gutscheine für das Lieblingswirtshaus. Zusätzlich werden 20-mal 300 Euro für Gäste vergeben, die das Wirtshaus mit den meisten Einsendungen besucht haben. Auf diese Weise profitieren nicht nur die Wirtinnen und Wirte von den Besuchen ihrer Gäste, sondern auch von der Möglichkeit, Gutscheine für das Wirtshaus zu gewinnen.

Die VPNÖ wird die Aktion aktiv bewerben, indem sie in den kommenden Tagen 400.000 Bierdeckel und 80.000 Tischaufsteller in Wirtshäusern im gesamten Land verteilt. Damit möchten sie sicherstellen, dass möglichst viele Menschen von dieser Gelegenheit erfahren und sich aktiv daran beteiligen können.