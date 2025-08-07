Wohnbau-Offensive: HIER werden 1.870 neue Wohnungen gebaut

Wiens Wohnbauoffensive nimmt weiter Fahrt auf: In Liesing entsteht ein neuer Gemeindebau mit ökologischem Energiekonzept und hoher Wohnqualität.

In Wien-Liesing hat der Bau eines weiteren Gemeindebaus NEU begonnen. Das Projekt an der Rosi-Schweizer-Promenade im Entwicklungsgebiet „In der Wiesen“ reiht sich in eine Serie von Wohnbauprojekten ein. Derzeit befinden sich elf Gemeindebauten NEU mit über 1.170 Wohnungen in der Bauphase, wobei einige Projekte noch in diesem Herbst bezugsfertig werden sollen.

📍 Ort des Geschehens

Die Bilanz der bisherigen Wohnbauoffensive kann sich sehen lassen: 13 fertiggestellte Anlagen mit rund 1.600 Wohnungen wurden bereits an Mieter übergeben. In Summe entstanden so 5.700 Wohneinheiten für etwa 13.000 Personen. Die Stadtregierung plant, das Angebot um weitere 1.500 Gemeindewohnungen zu erweitern, wobei besonderes Augenmerk auf Leistbarkeit, Nachhaltigkeit und Wohnqualität gelegt wird.

Quartier Meischlgasse

Das Stadtquartier Meischlgasse besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäudekomplexen in Massivbauweise, die dem Niedrigstenergie-Standard entsprechen. Für die architektonische Gestaltung zeichnen die Büros Ablinger, Vedrahl & Partner sowie Schluder Architekten verantwortlich.

Das Projekt ist ein Meilenstein in der Wiener Stadtentwicklung: Als erstes Stadtentwicklungsprojekt durchlief es den neu eingerichteten Qualitätsbeirat des wohnfonds_wien, wodurch verbindliche Standards für gemischte Quartiere aus geförderten und freifinanzierten Projekten sichergestellt werden. Besonderer Wert wird auf innovative Lösungen für Homeoffice, leistbaren Wohnraum für Alleinerziehende sowie Sport- und Bewegungsangebote gelegt.

Nach Abschluss aller Bauarbeiten wird das Gesamtquartier Wohnraum für etwa 4.000 Menschen bieten. Die Planungen umfassen insgesamt 1.870 Wohnungen, davon 1.220 im geförderten Segment. Zusätzlich entsteht ein öffentlicher Park mit einer Fläche von mehr als 6.000 Quadratmetern.

Die Lage des Quartiers ist optimal: In unmittelbarer Nähe zur U6-Station Erlaaer Straße gelegen, bietet es eine ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Im Umfeld finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen und Freizeitangebote, darunter Parks, Sportanlagen und Erholungsgebiete wie der Lainzer Tiergarten.

Ökologische Energie

Bei der Energieversorgung des neuen Gemeindebaus setzt man konsequent auf ökologische Lösungen. Hocheffiziente Wärmepumpen decken den Wärmebedarf der Bewohner. Im Sommer sorgen Erdsonden für eine passive Kühlung nach dem Free-Cooling-Prinzip (natürliche Kühlung ohne Energieverbrauch).

Vor Ort installierte Photovoltaik-Anlagen produzieren Strom direkt am Gebäude. Sämtliche Energiequellen werden in einem Anergienetz zusammengeführt, was eine optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen ermöglicht. Das gesamte Energiekonzept wird von Wien Energie geplant und umgesetzt.

Zentrales Anliegen ist eine ressourcenschonende und autarke Energieversorgung innerhalb des Quartiers.