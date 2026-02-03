Zahlen für Extra-Funktionen? WhatsApp testet geheimes Premium-Modell

Der Messenger-Riese mit drei Milliarden Nutzern testet ein neues Geschäftsmodell. Hinter den Kulissen der aktuellen Beta-Version verbirgt sich ein Premium-Abo mit Extras.

In der neuesten Android-Beta-Version von WhatsApp zeichnet sich ein optionales Abonnement-Modell ab. Wie WABetaInfo berichtet, soll die Version 2.26.4.8 zahlende Nutzer mit Zusatzfunktionen belohnen – darunter exklusive Sticker-Pakete, alternative Designs und personalisierte App-Symbole. Auch spezielle Chat-Klingeltöne und die Möglichkeit, mehr als drei Konversationen anzuheften, gehören zum geplanten Premium-Paket. Der Zugriff soll über ein Wartelistensystem erfolgen. Der Messenger betont dabei ausdrücklich den freiwilligen Charakter des Angebots – niemand werde zur Buchung gezwungen. Bis zum finalen Release könnten sich die Details noch verändern.

Der Messenger zählt zu den weltweit dominierenden Kommunikationsplattformen: Anfang 2025 knackte WhatsApp die Drei-Milliarden-Marke bei den monatlich aktiven Nutzern. Dies verdeutlicht laut Affinco die enorme internationale Reichweite und Akzeptanz des Dienstes. Die Ursprünge des Messengers reichen ins Jahr 2009 zurück, als Jan Koum und Brian Acton ihn zunächst als simple Status-Austausch-App konzipierten, wie Britannica dokumentiert. Ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war die Übernahme durch Facebook (heute Meta) im Jahr 2014 für rund 19 Milliarden US-Dollar (etwa 16,3 Milliarden Euro) – eine der kostspieligsten Akquisitionen in der Technologiebranche.

Channel-Erweiterungen geplant

Für die Channel-Funktion plant WhatsApp ebenfalls Erweiterungen. Kanalverwalter sollen künftig Status-Updates direkt im Channel veröffentlichen können – mit der Option, Bilder, Videos oder Sprachnachrichten einzubinden. Diese Inhalte verschwinden nach 24 Stunden automatisch, wie bei regulären Status-Updates üblich. WABetaInfo zufolge entwickelt der Messenger zudem eine Kennzeichnungsfunktion für kommerzielle Partnerschaften. Channel-Betreiber können damit Beiträge transparent als gesponserte Inhalte markieren. Diese Kennzeichnung lässt sich nachträglich nicht mehr entfernen, es sei denn, der gesamte Beitrag wird gelöscht und neu erstellt.

Verbesserte Sicherheit

Gleichzeitig verbessert WhatsApp die Sicherheitsarchitektur durch vereinfachte Kontoeinstellungen für iOS und Android, die sich mit einem einzigen Schalter aktivieren lassen. Zur Abwehr von Schadsoftware setzt der Dienst künftig auf die Programmiersprache Rust für die Medienverarbeitung. Sämtliche Kommunikation wird durch End-to-End-Verschlüsselung geschützt – Textnachrichten, Sprachanrufe und Mediendateien – zwischen Sender und Empfänger auf Basis des Signal-Protokolls.

Diese Technologie verhindert, dass selbst WhatsApp Zugriff auf die Nachrichteninhalte erhält.