Zašto mobilni operateri moraju vratiti naknadu za usluge (Servicepauschale)? (CHECK)

Mobilni operateri A1, Magenta i Drei moraju korisnicima širom Austrije vratiti nezakonito naplaćene naknade za usluge. Ova presuda je pravosnažna i ima dalekosežne posledice za pogođene potrošače.

Naknade za usluge su dodatni troškovi za koje potrošač ne dobija nikakvu protivuslugu. To znači da kupac mora dodatno platiti za nešto što je već sastavni deo ugovora. Jednostavno rečeno: kupac ne dobija dodatnu uslugu, stoga ne treba ni da plaća dodatnu naknadu.

Osnovu za povraćaj ovih naknada čine nedavne odluke Vrhovnog suda protiv jednog lanca fitnes centara, u kojima je naknada za usluge proglašena nevažećom. Naši pravnici su proučili ove principe i smatraju da ne postoji razlog zašto se ista pravna praksa ne bi primenjivala i na ugovore o mobilnoj telefoniji i internetu. To je sada dovelo do toga da svi ugledni mobilni operateri više ne naplaćuju ove godišnje naknade u svojim novim ugovorima. Za korisnike to znači da imaju mogućnost da povrate naknade koje su nepravedno plaćene u prošlosti.

Uspešnim ostvarivanjem svojih prava, stotine korisnika širom Austrije već su povratile naplaćene naknade za usluge, zajedno sa kamatama. Ovo se odnosi na sve provajdere koji su u prošlosti naplaćivali naknade za usluge ili godišnje dodatne troškove.

Dies hat nun dazu geführt, dass sämtliche namhaften Mobilfunkbetreiber, in ihren neuen Verträgen keine dieser jährlichen Pauschalen mehr verrechnen. Für die Kunden wiederrum bedeutet das, eine Möglichkeit eine in der Vergangenheit zu Unrecht bezahlte Pauschale wieder zurückzufordern.

KONTAKT Gottgeisl Leinsmer Weber Rechtsanwälte GmbH Mag. Miroslav Milinkovic



Tel.: +43 676 690 40 96

E-Mail: mim@gl-recht.at

www.gl-recht.at

Pozadina naknada za usluge

Godišnja naknada za usluge uvedena je 2011. godine od strane većine mobilnih operatera. Njena legitimnost je dovedena u pitanje kada je Vrhovni sud pre oko godinu i po dana proglasio sličnu naknadu u fitnes centrima nevažećom. Ova odluka je dovela do nove diskusije o dopuštenosti naknada za usluge u mobilnom sektoru i rezultirala je aktuelnim pravnim sporovima. Ovi događaji pokazuju važnost zaštite potrošača i potrebu za sprečavanjem nefer praksi.