Zecken-Alarm: Erster FSME-Fall bereits gemeldet

Vorarlberg kämpft mit einer alarmierenden Entwicklung: Während früher FSME-Fälle selten waren, explodierte die Zahl im Vorjahr auf 20 Infektionen – und die neue Zeckensaison hat gerade erst begonnen.

In Vorarlberg verzeichnen Gesundheitsbehörden einen besorgniserregenden Anstieg von FSME-Erkrankungen (Frühsommer-Meningoenzephalitis) durch Zeckenstiche. Während früher nur vereinzelte Fälle dokumentiert wurden, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 20 bestätigte Infektionen. Die diesjährige Zeckensaison hat gerade erst begonnen, dennoch meldet die Landessanitätsdirektion bereits einen FSME-Fall in Vorarlberg. Auch in Oberösterreich wurde schon im Februar eine Erkrankung registriert. Medizinische Fachleute empfehlen daher dringend Schutzmaßnahmen wie Impfungen und entsprechende Kleidung.

Besonders alarmierend ist die Situation in Vorarlberg auch deshalb, weil die FSME-Impfrate dort mit unter 70 Prozent österreichweit am niedrigsten liegt. In anderen Bundesländern wie Oberösterreich oder Niederösterreich werden deutlich höhere Durchimpfungsraten erreicht. Virologe Rainer Gattringer erklärt den starken Anstieg der Fallzahlen mit einer Kombination aus wachsenden Impflücken, verändertem Freizeitverhalten und milden Winterphasen, die die Zeckenaktivität verlängern und das Infektionsrisiko erhöhen.

⇢ Masernwelle: Impf-Verweigerern soll Kindergeld gestrichen werden



Bundesweite Aufklärungskampagnen und vergünstigte Impfaktionen sollen nun die Impfbereitschaft speziell in Risikogebieten wie Vorarlberg steigern.

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, ist eine durch Zecken übertragene Viruserkrankung, die Entzündungen im Gehirn, Rückenmark und den Hirnhäuten auslösen kann. Der Krankheitsverlauf variiert stark – von milden Symptomen bis hin zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgeschäden. Wichtig zu wissen: Nicht jeder Zeckenstich überträgt das Virus, und nicht jede Infektion führt zwangsläufig zum Krankheitsausbruch. Als wirksamste Präventionsmaßnahme gilt die FSME-Schutzimpfung.

Neben FSME können Zecken auch Borreliose übertragen – die häufigste Folgeerkrankung nach einem Zeckenstich. Typisches Erkennungsmerkmal ist eine Hautrötung rund um die Einstichstelle, die Tage bis Wochen nach dem Biss auftreten kann. Bei über 85 Prozent der Betroffenen bleibt es bei diesem Symptom. Bei manchen Patienten entwickelt sich jedoch nach Wochen, Monaten oder Jahren ein zweites Krankheitsstadium, das Gelenke, Nervensystem, Haut und in seltenen Fällen das Herz betreffen kann.

Borrelien-Infektionen lassen sich mit Antibiotika behandeln. Unerkannt oder unzureichend therapiert können jedoch dauerhafte Gesundheitsschäden entstehen. Im Gegensatz zu FSME existiert gegen Borreliose keine Impfung.

Zecken-Lebensräume

Die kleinen Parasiten lauern in Sträuchern, Gebüschen und Wiesen – mittlerweile auch in höheren Lagen. Zecken bevorzugen milde bis sommerliche Temperaturen bei hoher Luftfeuchtigkeit. Daher findet man sie häufig in feuchten Waldgebieten, hohem Gras oder unter Laubschichten. Ein milder Winter kann ihre Aktivitätsphase deutlich verlängern, während extreme Hitze ihre Aktivität einschränkt.

Bei einem Zeckenkontakt ist keine sofortige Panik angebracht, da nicht jede Zecke Krankheiten überträgt. Dennoch ist Vorsicht geboten: Etwa 30 Prozent der Zecken sind mit Erregern infiziert und können Borreliose oder FSME verursachen, was ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen haben kann.

Richtige Entfernung

Nach einem Zeckenbiss sollte das Tier möglichst rasch entfernt werden, da das Infektionsrisiko mit der Verweildauer in der Haut steigt. Die effektivste Methode ist die Verwendung einer geeigneten Pinzette. Dabei sollte die Zecke hautnahe gefasst und gerade herausgezogen werden. Anschließend empfiehlt sich die Desinfektion der Einstichstelle.

Bei schwer zugänglichen oder besonders empfindlichen Körperbereichen wie Genitalien, Gehörgang oder Augenlidern sollte die Entfernung durch medizinisches Fachpersonal erfolgen.

Neben der Impfung bieten auch eng anliegende Kleidung und das Vermeiden von Unterholz wirksamen Schutz vor Zeckenstichen.