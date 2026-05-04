Zwei US-Soldaten in Marokko spurlos verschwunden

Zwei US-Soldaten verschwinden spurlos – zuletzt gesehen an einer Klippe in Südmarokko. Die Suche läuft auf Hochtouren.

Beim internationalen Militärmanöver „African Lion 2026“ in Marokko sind zwei US-Soldaten seit Samstagabend spurlos verschwunden. Wie die marokkanischen Streitkräfte mitteilten, wurden die beiden Militärangehörigen zuletzt in der Nähe einer Klippe am Cap Draa in der südmarokkanischen Region Tan-Tan gesehen. Das in Stuttgart stationierte US-Regionalkommando für Afrika, Africom, bestätigte den Vorfall und erklärte, dass die Umstände des Verschwindens derzeit untersucht werden und die Suche nach den Soldaten weiterhin andauert.

Koordinierte Suchaktion

Die Suchaktion läuft mit hoher Intensität. An dem koordinierten Einsatz sind marokkanische, US-amerikanische und weitere an der Übung beteiligte Streitkräfte beteiligt, die zu Land, in der Luft und auf dem Wasser nach den Vermissten suchen.

Das Manöver „African Lion 2026“ hatte Ende April in der südmarokkanischen Stadt Agadir begonnen und dauert noch bis zum 8. Mai an. An der Übung nehmen knapp 5.000 Soldatinnen und Soldaten aus mehr als 40 Ländern teil.