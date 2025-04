Zwischen Baukränen und Bäumen: Bezirksvorsteher Bischof über Liesings Balanceakt

Im KOSMO-Interview spricht Bezirksvorsteher Gerald Bischof über die aktuellen Entwicklungen im 23. Bezirk und wie Liesing den Spagat zwischen Wachstum und Lebensqualität meistert. Dabei geht es um leistbares Wohnen, neue Bildungs- und Sporteinrichtungen sowie grüne Rückzugsorte.

KOSMO: In Liesing entstanden in letzter Zeit zahlreiche Neubauten wie etwa im Carré Atzgersdorf. Manche davon mit Dachschwimmbad, Urban Gardening und so gut wie alle mit vielfältigen Gemeinschaftsräumen. Wie stellen Sie sicher, dass diese Entwicklungen nicht nur modernen Wohnraum schaffen, sondern auch die Lebensqualität der bestehenden Bewohner erhalten bleibt?

Bezirksvorsteher Liesing, Gerald Bischof: Gleichzeitig mit dem sozialen Wohnbau schaffen wir auch Naherholungsgebiete, Bildungseinrichtungen und Kulturangebote:

Liesing verfügt über 16km² klimarelevante Grünflächen – das ist mehr als die Hälfte der Bezirksfläche. Damit die hohe Lebensqualität in Liesing erhalten bleibt wird sich daran auch nichts ändern. Dazu werden neue Parks geschaffen, Industriebrachen zu Wohnraum mit hohem Grünraumanteil umgebaut und auch immer wieder Bereiche entsiegelt. Bald wird auch ein weiterer großer Park an der Breitenfurter Straße auf den ehemaligen Wildschekgründen allen Erholungssuchenden zur Verfügung stehen!

Außerdem wurden in den letzten Jahren zahlreiche Kindergärten, Volks- und Mittelschulen neu errichtet und bestehende modernisiert. In Summe waren das über 100 Bildungsräume, die ein zeitgemäßes und kindgerechtes Bildungsumfeld für die jüngsten Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner bieten.

Mit der Entwicklung wächst auch die Liesinger Kunst- und Kulturszene. Zahlreiche Kulturinitiativen, -vereine, Theatergruppen und Künstlerinnen und Künstler arbeiten engagiert daran großartige Programme nach Liesing zu bringen. Der Bezirk unterstützt diese Arbeit im Rahmen der Kulturförderung. Dabei möchte ich Ihre Leserinnen und Leser gerne gleich zu unserem großen Frühlingsfest im Stadtpark Atzgersdorf einladen. Dieses wird am Samstag, den 24. Mai ab 14 Uhr stattfinden und neben einem interessanten Bühnenprogramm auch ein buntes Rahmenprogramm für jedes Alter bieten. Der Eintritt ist gratis!

KOSMO: Mit dem anhaltenden Wachstum des Bezirks und steigenden Immobilienpreisen – Liesing verzeichnete zwischen 2014 und 2023 einen Anstieg von über 25.000 Einwohnern – wie begegnen Sie der Herausforderung, leistbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten zu sichern?

Gerald Bischof: Wohnen muss unbedingt für alle Generationen leistbar bleiben. Dafür schaffen wir, wie bereits erwähnt, auf ehemaligen Industriebrachen neuen, sozialen Wohnraum. Gerade wenn man Wien im Bereich der Miethöhen mit anderen europäischen Großstädten vergleicht, sind wir hier auf einem ausgezeichneten Weg.

KOSMO: Sie unterstützen den Handballverein Atzgersdorf, dessen Halle kürzlich saniert wurde. Welche weiteren Initiativen planen Sie, um den Breitensport im Bezirk zu fördern und die Sportinfrastruktur weiter zu verbessern?

Gerald Bischof: Im Rahmen der beiden Sportanlagen-Sanierungsprogramme sind neben der Sanierung der Hans-Lackner-Halle die 2023 erfolgte noch weitere 12 Millionen Euro für Liesings Sportanlagen vorgesehen. Die Arbeiten starteten 2022 und laufen noch bis Ende des Jahres. Dabei erhielten bzw. erhalten Liesinger Sportklubs wie der ASK Erlaa, der ASK Liesing, die Union Mauer, SC Siebenhirten und SC Kalksburg neue Funktionsgebäude mit Photovoltaikanlagen, neue Kunstrasenanlagen, neue Flutlichtanlagen bzw. deren Umrüstung auf LED und auch sonstige umfangreiche Instandsetzungen und Sanierungen der bestehenden Anlagen.

Auch außerhalb der Vereine können sich die Liesinger Ballsportbegeisterten über laufend verbesserte Anlagen aber auch neue Ballspielplätze freuen. Ob Fußball, Basketball oder Volleyball – in Liesing wird man sicher in einem der Aktiv-Parks fündig.

Ein für den Bezirk ganz wichtiges Projekt ist der Bau einer neuen Schwimmhalle beim Höpflerbad. Vor allem dem Schul- und Vereinssport wird sich ganzjährig die Möglichkeit bieten den Schwimmsport auszuüben. Und natürlich wird sie für Familien und Sportbegeisterte ab Herbst 2027 eine große Bereicherung sein.

Die Verbesserung unserer Sportanlagen sehe ich als eine Investition in die Gesundheit der Liesingerinnen und Liesinger, vor allem für Kinder und Jugendliche. Wir schaffen durch moderne Sportanlagen einen weiteren Anreiz sich für ein sportliches und damit aktives Leben begeistern zu können!

FOTO: BV23

KOSMO: Trotz des Bevölkerungswachstums ist die Arbeitslosenquote in Liesing vergleichsweise niedrig. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um diesen positiven Trend zu erhalten und weitere Arbeitsplätze im Bezirk zu schaffen?

Gerald Bischof: Liesing ist vielfältig und bietet neben einer hohen Lebensqualität auch einen starken Wirtschaftsraum. Die über 7.000 hier ansässigen Unternehmen die Arbeitsplätze für etwa 60.000 Menschen schaffen, zeigen dies deutlich. Immer wieder siedeln sich neue Unternehmen vor allem in den Betriebsgebieten in Siebenhirten und Inzersdorf an. Die Wirtschaftsagentur der Stadt Wien unterstützt dabei mit umfangreichen Förderungen.

KOSMO: Mit der geplanten Umgestaltung des Elisenparks und der Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Karl-Schwed-Gasse zeigen Sie Engagement für die Infrastruktur. Welche weiteren Projekte stehen auf Ihrer Agenda, um die Lebensqualität im Bezirk zu steigern?

Gerald Bischof: Da gibt es tatsächlich zahlreiche Projekte. Die größten sind hier neben dem Bau der bereits erwähnten Schwimmhalle, sicherlich die laufende Renaturierung des Liesingbaches, die Verbesserung der Radinfrastruktur sowie der 4-gleisige Ausbau der Südbahn.

In Kürze beginnt bereits der nächste Abschnitt der Liesingbach Renaturierung im Bereich der Gutheil-Schoder-Gasse. Dieser und die weiteren Abschnitte werden bis 2027 abgeschlossen sein. Dann wird es entlang des gesamten Bachlaufes einen ökologisch intakten, sehr attraktiven Naherholungsraum für Freizeitaktivitäten und Entspannung geben.

Letztes Jahr hat der Bezirk für Liesing ein Radwegkonzept mit über 30 Projekten und 9 Kilometern neue Radinfrastruktur im Haupt- und Bezirksradverkehrsnetz entwickeln lassen. Zu den Highlights zählen der bereits realisierte Zweirichtungsradweg in der Wohnparkstraße, die Schaffung einer Radroute parallel zur Triesterstraße und zahlreiche Lückenschlüsse beim beliebten Liesingbachradweg, etwa beim Atzgersdorfer Platz und Liesinger Platz.

Auch im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel optimieren wir gemeinsam mit den Wiener Linien stets nach den Bedürfnissen der Liesingerinnen und Liesinger. Außerdem laufen derzeit die Planungen für den 4-gleisiger Ausbau der Südbahn. Diese wird kürzere Intervalle im U-Bahn-Takt zwischen Liesing und Meidling bringen und dadurch die Öffis noch attraktiver machen.