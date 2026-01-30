Zwischen Mozart und Fließband: So wurde die Slowakei zur Autofabrik Europas

Zwischen Robotern und Fließbändern entsteht ein Wirtschaftswunder: Die Slowakei hat sich zum Automobilzentrum Europas entwickelt – mit beeindruckenden Zahlen und Herausforderungen.

In der Kia-Fabrik nahe Zilina in der Nordslowakei senkt ein Kran frisch verschweißte Stahlkarosserien auf das Fließband. Während 690 Roboter die Grundarbeit leisten, verwandeln Hunderte Mitarbeiter in rot-weißer Arbeitskleidung die Metallhüllen in fertige Fahrzeuge. Minütlich verlässt ein neues Auto mit blinkenden Scheinwerfern das Produktionsband.

Laut BBC hat der koreanische Autobauer 2,5 Milliarden Euro in den Standort investiert. Die Slowakei hat sich zu einem regelrechten Automobilzentrum entwickelt: Neben Kia produzieren auch Volkswagen, Stellantis und Jaguar Land Rover im Land, Volvo folgt 2027 mit einer Elektroautofabrik. Mit knapp einer Million gefertigter Fahrzeuge jährlich bei nur 5,4 Millionen Einwohnern ist die Slowakei zwar weit entfernt von Chinas 31 Millionen Autos pro Jahr, führt aber die weltweite Pro-Kopf-Statistik an.

„Autos sind seit meiner Kindheit meine Leidenschaft“, erzählt Marcel Pukhon, einer der 3.700 Beschäftigten im Kia-Werk. „Teil des Produktionsteams zu sein, ist für mich ein Traumjob.“ Nach Jahren in Nordirland und England kehrte Marcel in seine slowakische Heimat zurück. Seine Kollegin Simona Krnova, die an der Türmontage arbeitet, kam nach ihrem Wirtschaftsstudium zum Autobauer – weniger aus Leidenschaft, aber mit praktischen Gründen: „Die Hälfte meiner Familie arbeitet hier, also wollte ich es auch versuchen. Mir gefallen die Leute.“

Mit 1.300 Euro Monatsgehalt liegt Simona über dem Durchschnitt anderer Branchen. „Später wird es noch steigen“, sagt sie zuversichtlich. Kia beziffert den Werksdurchschnitt sogar auf 2.400 Euro – deutlich mehr als der landesweite Durchschnittslohn von 1.403 Euro, aber noch immer weit unter dem EU-Mittel von etwa 3.417 Euro. Dennoch betont Simona ihren Stolz auf die slowakische Autoindustrie: „Mir gefällt, dass wir eine solche Produktion haben und die Gehälter in diesem Sektor der gesamten Gesellschaft zugutekommen.“

Die Belegschaft besteht fast ausschließlich aus Slowaken. Nur einige Dutzend koreanische Führungskräfte leben in einer eigens errichteten Siedlung am Rand eines nahegelegenen Dorfes.

Historischer Wandel

Der Wandel der slowakischen Autoindustrie ist bemerkenswert. Zu Zeiten der Tschechoslowakei galten die produzierten Fahrzeuge nach westlichen Standards als minderwertig – laut, spritdurstig und langsam. Nach der Samtenen Revolution 1989 begann Volkswagen 1991 in den tschechoslowakischen Hersteller Škoda zu investieren und übernahm ihn bis 2000 vollständig. Nach der Teilung der Tschechoslowakei 1993 strömten weitere ausländische Autobauer in beide neuen Staaten.

Automobilexperte Petr Prokop erklärt den Standortvorteil: „Damals betrugen die Arbeitskosten in der Slowakei nur 20 Prozent derer in Deutschland.“ Auch heute biete das Land erhebliche Kostenvorteile: „Die Gehälter liegen bei etwa 60 Prozent des westlichen Niveaus, bei gleichzeitig hoher Produktivität. Das macht den Standort definitiv wettbewerbsfähig.“

Weiter unten am Fließband spielt eine Klimaanlagen-Montagestation Mozart, um Mitarbeiter zu warnen. Viele der produzierten Fahrzeuge haben Rechtslenkung – Großbritannien ist tatsächlich der wichtigste Absatzmarkt für die slowakische Kia-Produktion, wo die Marke mittlerweile auf Platz vier nach VW, BMW und Ford liegt. Spanien, Italien und Deutschland folgen als nächstgrößte europäische Märkte.

Standortvorteile Slowakei

Marc Hedrich, CEO von Kia Europe, betont die geografischen Vorteile: „Die Slowakei liegt wirklich im Herzen Europas und ist gut mit den großen Märkten verbunden.“ Auch die kohlenstoffarme Energieerzeugung durch Wasser- und Kernkraftwerke sowie zunehmend erneuerbare Energien ermöglicht attraktive staatliche Förderungen für Elektroautos. Ein weiterer Pluspunkt ist das dichte Netzwerk von rund 360 Zulieferunternehmen. „Die Zuliefererbasis ist riesig und das ist entscheidend“, so Hedrich.

Für die Umstellung der Produktionslinien auf Elektrofahrzeuge erhielt Kia Steuererleichterungen in Höhe von 29 Millionen Euro bei Gesamtkosten von 108 Millionen Euro. Die Regierung bietet solche Anreize, weil die volkswirtschaftlichen Vorteile enorm sind. „Es gab einen massiven Rückgang der Arbeitslosigkeit und eine signifikante Stärkung der Wirtschaftskraft in der Region Zilina dank Kia“, erklärt Bürgermeister Peter Fiabane. „Heute sind mehr als 20.000 Menschen direkt bei Kia und verbundenen Unternehmen beschäftigt.“

Hedrich lobt auch die Qualifikation der slowakischen Arbeitskräfte. In der Technischen Schule Zilina nehmen 100 Schüler an einem von Kia gesponserten dualen Ausbildungsprogramm teil. Die Universität Zilina bringt jährlich etwa 400 Absolventen in die Automobilindustrie.

Auch andere ehemalige Ostblockländer haben westliche und asiatische Autobauer angezogen: Tschechien beherbergt Hyundai, Toyota und VW, Polen ebenfalls Toyota, Stellantis und VW. In Ungarn produzieren Audi, Mercedes-Benz und Suzuki, in Rumänien Ford und Renault, in Serbien wiederum Ford. Alle werben mit niedrigen Löhnen, Industrietradition und gut ausgebildeten Arbeitskräften.

Trotz aller Erfolge steht die slowakische Autoindustrie, die 10 bis 11 Prozent des BIP ausmacht, vor ernsten Herausforderungen. Ab 2026 drohen steigende Produktionskosten, höhere Steuern und verschärfter Wettbewerb durch chinesische Elektrofahrzeughersteller.

Experten warnen vor einem „Detroit-Syndrom“ – der Gefahr eines wirtschaftlichen Niedergangs durch zu langsamen Umstieg auf Elektromobilität, mangelhafte Infrastruktur und übermäßige Abhängigkeit von traditionellen Verbrennungsmotoren.