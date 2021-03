1 Yacht, 3 Autos & 50 Frauen vor Haustür: So lebte der 90’s Balkan-Musiker (FOTO)

1 Yacht, 3 Autos & 50 Frauen vor Haustür: So lebte der...

In den 90ern gab es am Balkan viele Tänzer, Bands, Rapper und Sänger, die wir auch heute noch hören. Einer davon war auch ER! Der Musiker wurde nicht nur durch Dance-Hits berühmt, sondern auch durch Balladen, die bis heute in viele Clubs gespielt werden.

Es ist der einzig wahre Dr. Iggy: Igor Todorović, schwamm in der Blütezeit der Popularität in den neunziger Jahren in Geld. Heute lebt er ein bescheidenes Leben und vermeidet Kameras.

Der 90s Dancer tritt weiterhin mit Tanja Bandjur auf, mit der er seine größten Hits aufgenommen hat. Jedoch genießt er keinen Luxus mehr. “So sehr andere sagten, dass die neunziger Jahre die schlimmsten Jahre waren, waren sie für mich die besten. Wir waren jung, haben viel verdient, sind gereist und wir waren überall beliebt. Wir waren wirklich große Stars! Ich erinnere mich, dass 40, 50 Mädchen vor meinem Haus standen um Fotos zu machen. Die Euphorie um uns herum war großartig. Ich hatte auch meine eigene Yacht, zwei oder drei Autos. Ich nahm sogar mein gesamtes Team mit auf Ski- und Sommerurlaub.”, so Dr. Iggy.

Anschließend enthüllte der “Oči boje duge”-Interpret, was er heute macht: “Ich bin nicht offiziell angestellt, habe aber mit einem Freund ein Privatunternehmen gegründet. Ich lebe bescheiden. Es ist wichtig für mich, Ski zu fahren und für die Grundbedürfnisse zu decken. Sobald die Pandemie vorüber ist, werden wir mit den Auftritten weitermachen.”

Tanja erkannte auch, dass sie nicht nur von der Musik leben konnte, sondern gründete ein privates Unternehmen. “Zusätzlich zu unseren musikalischen Engagements haben Iggy und ich zusätzliche Jobs. Ich bin Inhaberin einer Marketingagentur und habe auch ein eigenes Projekt zur Gesundheit der Nation. Ich habe drei Kinder und einen Mann, daher habe ich viele Aufgaben.”, sagte Tanja in der “AmiG Show”.

