100 Frauen bei Musikfest mit Spritzen gestochen – Täter in Haft

Mysteriöse Nadelattacken erschüttern Frankreichs Musikfest: Über 100 Frauen wurden mit unbekannten Substanzen angegriffen, zwölf Verdächtige sitzen in Gewahrsam.

Bei einem populären Musikfestival in Frankreich wurden über 100 Frauen Opfer von Angriffen mit Injektionsnadeln. Die in den Spritzen enthaltene Substanz konnte bislang nicht identifiziert werden. Das französische Innenministerium gab bekannt, dass landesweit 145 Frauen Anzeige erstattet haben, davon 21 in Paris, nachdem sie während der Fête de la Musique (französisches Musikfest zum Sommeranfang) mit Spritzen attackiert wurden.

Zwölf Verdächtige befinden sich mittlerweile in Polizeigewahrsam. Den Behörden zufolge kursierten in sozialen Netzwerken offenbar Aufforderungen, gezielt Frauen anzugreifen. Einige Betroffene mussten medizinisch versorgt werden und wurden toxikologischen Tests unterzogen, deren Ergebnisse noch ausstehen.

Festnahmen erfolgt

Laut der Tageszeitung „Le Parisien“ berichteten mehrere Opfer über gesundheitliche Beschwerden nach den Attacken. In Angoulême im Westen Frankreichs nahm die Polizei vier Tatverdächtige fest, die für etwa 50 Angriffe mit Spritzen verantwortlich sein sollen.

Die Fête de la Musique, die am vergangenen Samstag stattfand, bietet tagsüber und bis in die Nachtstunden ein breites Musikprogramm an öffentlichen Plätzen, in Veranstaltungsräumen und Gaststätten. Medienberichten zufolge zog das Festival in Paris in diesem Jahr besonders viele ausländische Besucher an, vor allem aus Großbritannien.

Weitere Zwischenfälle

Die Veranstaltung wurde stellenweise von weiteren Zwischenfällen überschattet. Bei sommerlichen Höchsttemperaturen kam es in Paris zu Konfrontationen zwischen Jugendgruppen, Übergriffen auf Einsatzkräfte und Sachbeschädigungen.

Das Innenministerium meldete landesweit 371 Festnahmen, davon 89 in der Hauptstadt.

Bei verschiedenen Auseinandersetzungen erlitten fast 1500 Festivalbesucher überwiegend leichte Verletzungen.