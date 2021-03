11-jähriges Mädchen von Balkan-Trio vergewaltigt

Die Polizei hat in Baden-Württemberg drei junge Bulgaren festgenommen. Sie werden verdächtigt, ein elf Jahre altes Mädchen vergewaltigt zu haben. Sie konnte anschließend fliehen und sich an die Polizei wenden.

Zwei 18-Jährige und ein 19-Jähriger sollen ein Mädchen vergewaltigt haben. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Die Ereignisse haben sich in Deutschland im Landkreis Göppingen zugetragen. Das 11-jährige Mädchen soll vergangenen Donnerstag gegen 17:30 Uhr von zwei Männern angesprochen und in eine Wohnung gelockt worden. Alle drei bulgarischen Tatverdächtigen sitzen laut Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm in Untersuchungshaft.

Nach der Vergewaltigung flüchtete das Kind und wandte sich an ein vorbeifahrendes Polizeiauto. Die Beamten kümmerten sich um das Mädchen und nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Einer der Männer wurde anschließend in der Nähe der Wohnung festgenommen, die anderen beiden wurden in der Wohnung aufgetroffen. Gegen die bulgarischen Männer wurde ein Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.