12-Jährige lag nach Skiunfall stundenlang in Wassergraben

Ein dramatischer Skiunfall in St. Johann: Ein Mädchen wird schwer verletzt und unterkühlt in einem Wassergraben entdeckt.

Vater verlor Tochter aus den Augen

Eine 12-jährige Skifahrerin wurde am Samstag in St. Johann in Tirol schwer verletzt und stark unterkühlt in einem Wassergraben entdeckt. Ihr Vater hatte sie Stunden zuvor aus den Augen verloren und daraufhin die Polizei verständigt. Das Mädchen wurde umgehend in die Klinik Innsbruck geflogen.

Der Vorfall ereignete sich im Skigebiet Harschbichl-Eichenhof, als der 40-jährige Vater, ein Deutscher, gegen 15.30 Uhr hinter seiner Tochter herfuhr. Als er über eine Kuppe fuhr, verlor er sie aus den Augen und ging davon aus, dass sie zum Lift weitergefahren war. Nachdem er sie nicht finden konnte, alarmierte er die Rettungskräfte.

Suchaktion gestartet

Die Pistenrettung, Alpinpolizei und Bergrettung starteten sofort eine Suchaktion. Gegen 17.15 Uhr entdeckte ein Alpinpolizist das Mädchen etwa 200 Meter unterhalb der vom Vater angegebenen Stelle in einem mit Wasser gefüllten Graben, etwa 15 Meter von der Piste entfernt. Die 12-Jährige war nicht mehr bei vollem Bewusstsein, erlitt mehrere Knochenbrüche und ein Polytrauma.

Nach Angaben der Polizei geriet das Kind aus ungeklärter Ursache über den Pistenrand hinaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Erpfendorf zu melden.