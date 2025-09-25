12 neue Folgen geplant: Baywatch feiert TV-Comeback

Die roten Badeanzüge kehren zurück: Fox bestätigt die Neuauflage des Kultklassikers „Baywatch“ mit modernem Konzept, aber ohne die ursprünglichen Hauptdarsteller.

Die Neuauflage von „Baywatch“ steht in den Startlöchern. Der US-Sender Fox hat offiziell bestätigt, dass die legendäre Rettungsschwimmer-Serie ein Comeback feiern wird. Als Showrunner der neuen Serie fungiert Matt Nix, während die ursprünglichen Schöpfer Michael Berk, Greg Bonann und Doug Schwartz als ausführende Produzenten mit an Bord sind. Die ersten zwölf Episoden sind für die US-TV-Saison 2026/2027 geplant, womit sich der Start gegenüber früheren Meldungen verschoben hat.

Die Kultserie der 90er Jahre, die mit ihrem Konzept aus Sonne, Strand und dramatischen Rettungsaktionen weltweit für Furore sorgte, erhält nun ein zeitgemäßes Update. Fox verspricht in seiner Ankündigung, dass das Reboot die „adrenalingeladenen Rettungsaktionen und Heldentaten am Strand“ beibehalten wird, die das Original so populär machten. Gleichzeitig setzt der Sender auf eine moderne Interpretation mit „verwickelten Beziehungen und komplexer Chemie“ zwischen den Charakteren.

Moderne Neuinterpretation

Die ikonischen roten Badeanzüge bleiben erhalten, werden jedoch von einer komplett neuen Besetzung getragen. Auch der Schauplatz bleibt der Tradition treu: Die Rettungsschwimmer werden weiterhin an den Stränden von Südkalifornien für Sicherheit sorgen.

Das Original „Baywatch“ entwickelte sich zu einem globalen Phänomen, das in über 200 Ländern ausgestrahlt wurde und in seiner Blütezeit Millionen von Zuschauern wöchentlich erreichte. Die oft kolportierte Zahl von über einer Milliarde Zuschauer pro Woche ist nach aktuellen Branchenquellen jedoch nicht belegbar. Nach neun Staffeln verlegte die Produktion ihren Schauplatz von Südkalifornien nach Hawaii.

Erfolgsgeschichte fortsetzen

Die Serie diente als Karrieresprungbrett für Stars wie Carmen Electra und Jason Momoa, bevor sie 2001 nach mehr als 240 Episoden eingestellt wurde. Im Jahr 2017 wagte Regisseur Seth Gordon mit Zac Efron, Dwayne Johnson und Kelly Rohrbach eine Kinoadaption, in der auch die Originalsterne Hasselhoff und Anderson Gastauftritte absolvierten.