120 Millionen Euro jährlich für kostenlose Klimatickets für Jugendliche

In einer Initiative zur Förderung nachhaltiger Mobilität unter Jugendlichen in Österreich, enthüllte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Wiener Hauptbahnhof die Einzelheiten eines ambitionierten Projekts. Ab heuer wird jungen Österreicherinnen und Österreichern, die im Laufe des Jahres ihren 18. Geburtstag feiern, ein kostenloses Klimaticket zur Verfügung gestellt. Dieses ermöglicht ihnen, ein Jahr lang alle öffentlichen Verkehrsmittel im Land unentgeltlich zu nutzen, vorausgesetzt, ihr Hauptwohnsitz befindet sich in Österreich.

Die Einführung des Gratistickets ist Teil einer breiteren Strategie, um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen und insbesondere jüngere Generationen für umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu begeistern. Mit einem Budget von 120 Millionen Euro jährlich ist das Projekt nicht nur eine Investition in die Mobilität, sondern auch in den Klimaschutz.

Kritik und Zustimmung

Trotz breiter Zustimmung aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, stößt das Ticket bei einigen Skeptikern auf Kritik. Sie argumentieren, dass es sich bei der Maßnahme um eine kostspielige PR-Aktion handelt, die letztlich auf Kosten der Steuerzahler geht. Befürworter hingegen sehen in dem kostenlosen Klimaticket eine essenzielle Maßnahme, um den Wandel hin zu einer nachhaltigeren Mobilitätskultur zu beschleunigen und dabei insbesondere die jüngere Bevölkerung mit einzubeziehen.