Verkehrschaos: Stau und volle Züge zu Pfingsten erwartet!

Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür, und mit ihm eine der intensivsten Reisezeiten des Jahres. Wer plant, dieses Wochenende zu verreisen, sollte Geduld mitbringen. Die Straßen werden voraussichtlich von Staus geplagt, während die Züge bis auf den letzten Platz gefüllt werden. Besonders die österreichischen Autobahnen werden durch einen Strom an deutschen Urlaubern, die Richtung Italien unterwegs sind, stark frequentiert.

Stauwarnung und Verkehrsmaßnahmen

Experten prognostizieren ein beträchtlich erhöhtes Verkehrsaufkommen, insbesondere schon ab Freitagabend und am Samstagvormittag. Reisende, die über Süddeutschland auf Österreichs wichtigsten Durchgangsrouten unterwegs sind, werden wohl die größten Verzögerungen erleben. Besonders aufmerksam sollten Autofahrer auf der Tauern Autobahn (A10) im Bereich der Baustelle zwischen Golling und Werfen sein. Hier muss mit langwierigen Staus gerechnet werden. Um die Anrainer zu entlasten, wurden auf der Tauern Autobahn in Salzburg sowie in Tirol in mehreren Bezirken Abfahrtssperren und Durchfahrtsverbote aktiviert.

Mehr Züge und Sitzplätze bei ÖBB

In Erwartung des Ansturms an Reisenden haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ihre Kapazitäten für das Pfingstwochenende deutlich aufgestockt. Vom Freitag bis zum Montag werden zusätzliche Verbindungen auf den Süd-, West- und Tauernstrecken angeboten, was insgesamt 9000 zusätzliche Sitzplätze bedeutet. Allein am Freitag werden acht zusätzliche Railjets, unter anderem von Wien nach Feldkirch und Salzburg, den Bahnverkehr verstärken. Eine Sitzplatzreservierung wird trotz des erweiterten Angebotes dringend empfohlen, um sicherzustellen, dass die Reise so komfortabel wie möglich verläuft.

Wer sich also auf den Weg macht, sollte sich auf längere Wartezeiten einstellen und, wo möglich, alternative Routen in Betracht ziehen oder die Reise zu weniger stark frequentierten Zeiten antreten. Die zusätzlichen Bahnverbindungen bieten eine Alternative zu den verstopften Autobahnen, doch ist auch hier mit einem hohen Andrang zu rechnen. Eine gute Vorbereitung und Flexibilität können helfen, das Pfingstwochenende trotz des Reisestresses zu genießen.