13. Februar: So wird der Dienstag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Ihr emotionales Empfinden ist momentan besonders ausgeprägt, was dazu führt, dass Sie selektiver in Ihren Interaktionen werden. Versuchen Sie, sich nicht zu sehr zu isolieren. Es gibt so viel um Sie herum, und es könnte sein, dass Sie sich nur danach sehnen, alleine zu sein, um Ruhe zu finden.

Heute könnten Sie sich besonders wohl in Gesellschaft fühlen. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vollständig zu öffnen und aus sich herauszugehen.

Stier

Es wird notwendig sein, sich aktiv darum zu bemühen, Zeit für soziale Kontakte zu finden. Dies verdeutlicht, dass Sie sich nach Entspannung sehnen. Ihre positive Stimmung bleibt bestehen, was Ihnen dabei hilft, mögliche Probleme besser zu bewältigen.

Versuchen Sie, negative Stimmungen zu vermeiden, und die beste Möglichkeit hierfür besteht darin, Zeit mit Ihren Freunden zu verbringen!

Zwillinge

Heute haben Sie die Freiheit, nach eigenem Ermessen zu handeln. Die finanziellen Aussichten sind äußerst vorteilhaft. Ihr Geist ist von Ideen überflutet, und Sie verspüren den Wunsch, verschiedene Dinge umzusetzen. Denken Sie jedoch vernünftig.

Es ist an der Zeit, Ihre Vorhaben zu vollenden und einem bedeutenden Projekt den letzten Feinschliff zu verleihen.

Krebs

Sie werden Anzeichen wachsender Spannungen in den Beziehungen um Sie herum bemerken. Bleiben Sie objektiv und mischen Sie sich nicht in Angelegenheiten ein, die Sie nichts angehen. Obwohl Sie sich fit fühlen, sollten Sie heute darauf achten, nicht alles zu geben – überprüfen Sie Ihren Kalender, um geschickt vorauszuplanen.

Ihre moralische Integrität wird herausgefordert. Halten Sie an Ihren Prinzipien fest und nehmen Sie nicht alles ungeprüft hin.

Löwe

Eine fröhliche und harmonische Atmosphäre durchzieht den Tag. Sie werden von Ihren Mitmenschen nicht enttäuscht, und Feierlichkeiten stehen bevor. Ihre körperliche Verfassung verbessert sich nachhaltig, und Sie werden mit Ihren Anstrengungen zufrieden sein. Versuchen Sie, den Konsum von Süßigkeiten zu reduzieren, da diese nicht die beste Form der Belohnung darstellen.

Die Menschen schätzen Ihre Zukunftsvision und wie alles miteinander harmoniert. Sie werden Ihre Energie mit anderen teilen.

Jungfrau

Es ist wenig sinnvoll, sich gegen notwendige Veränderungen zu sträuben. Alles befindet sich in bester Ordnung. Gönnen Sie sich den Wunsch nach frischer Luft; das wirkt sich positiv auf Ihr körperliches und seelisches Gleichgewicht aus!

Es bietet sich Ihnen die Gelegenheit, jemandem Unterstützung anzubieten. Es ist an der Zeit, vergangene Konflikte beizulegen und aus den Erfahrungen zu lernen.