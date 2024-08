14-jähriger Jugendlicher unter Terror-Verdacht

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Korneuburg, mutmaßlich ein Anhänger der radikalislamischen Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS), wurde verhaftet und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Dies bestätigte Josef Mechtler, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er wird beschuldigt, IS-verherrlichende Inhalte in sozialen Medien verbreitet zu haben.

Verbreitung von Propaganda-Materialien

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft Korneuburg teilte und postete der Verdächtige Dateien, die IS-Symbole, Flaggen sowie bekannte IS-Mitglieder und Anschläge zeigen. Der Jugendliche soll zudem zur Gewalt gegen Andersgläubige aufgerufen haben. Diese Inhalte wurden auf verschiedenen Plattformen veröffentlicht.

Untersuchungen und Hinweise

Der Hinweis auf das Verhalten des Burschen kam aus Deutschland. Dort fiel der Teenager beim Internet-Monitoring auf, als sein Profil auf TikTok und Instagram überprüft wurde. Auf dem Mobiltelefon des Verdächtigen wurde ein Foto entdeckt, auf dem drei Personen mit markierten Köpfen zu sehen sind, darunter auch ein Wiener Stadtpolitiker. Neben den Personen war eine Faustfeuerwaffe und ein Tötungsaufruf zu sehen.

Verhaftung und Untersuchungshaft

Nach seiner Festnahme Ende Juli wurde Untersuchungshaft gegen den 14-Jährigen verhängt. Am 8. August wurde diese aufgrund der Gefahr weiterer Straftaten verlängert. Der Verdächtige, der afghanische Wurzeln haben soll, gab an, das besagte Foto nur weitergeleitet zu haben und die abgebildete Person nicht zu kennen.

Ermittlungsstand

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat bisher keine detaillierten Angaben zu dem Fund bestätigt und verweist auf kriminaltaktische Gründe. Weiterhin wird gegen den Jugendlichen wegen terroristischer Vereinigung und gefährlicher Drohung in Verbindung mit dem Waffengesetz ermittelt.