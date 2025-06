17-Jähriger stürzt mit Segelflieger in den Tod

Nach dem tragischen Segelflugzeugabsturz in Tirol steht fest: Das Opfer war erst 17 Jahre alt. Der junge Deutsche verunglückte am Donnerstagabend im Gebiet Schwellenkar.

Die Identität des bei einem Segelflugzeugabsturz in Tirol tödlich verunglückten Piloten ist nun bekannt. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, handelt es sich bei dem Opfer um einen erst 17 Jahre alten deutschen Staatsbürger aus dem Landkreis Oberallgäu. Die forensischen Untersuchungen am Unfallort in Elmen sind inzwischen abgeschlossen, während die Ermittler weiterhin den genauen Hergang des Unglücks rekonstruieren.

Großangelegte Suchaktion

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend. Nachdem die Austro Control (österreichische Luftfahrtbehörde) einen Notruf bei der Landesleitzentrale eingereicht hatte, wurde umgehend eine großangelegte Suchaktion nach dem als vermisst gemeldeten Segelflugzeug eingeleitet. Ein Polizeihubschrauber konnte das Wrack schließlich im Gebiet Schwellenkar lokalisieren.

📍 Ort des Geschehens

Die detaillierte Untersuchung der Unfallursache wird voraussichtlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Wie die Behörden mitteilten, wurde das Wrack mittels Handypeilung und Polizeihubschrauber im Gebiet Schwellenkar lokalisiert und bleibt bis zum Abschluss der Ermittlungen durch die Flugunfallkommission vor Ort.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Der 17-jährige Pilot war zum Zeitpunkt des Absturzes allein im Segelflugzeug unterwegs, was sowohl in Österreich als auch in Deutschland legal ist. Das Mindestalter für den Erwerb einer Segelfluglizenz liegt in beiden Ländern bei 16 Jahren, sodass auch 17-Jährige als verantwortliche Piloten zugelassen sind. Details zu den Umständen, die zum Unfall führten, sowie zu Startpunkt und Ziel des Fluges, sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.