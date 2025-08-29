1,7 Promille: Mutter rast mit Kleinkindern vor Polizei davon

Mit 1,7 Promille am Steuer und zwei Kleinkindern im Auto versuchte eine 33-jährige Welserin, vor der Polizei zu flüchten. Die Konsequenzen folgten sofort.

Die Polizei in Wels stoppte am Donnerstagabend eine stark alkoholisierte Autofahrerin, die mit ihren beiden Kleinkindern unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über 1,7 Promille.

Mehrere besorgte Verkehrsteilnehmer meldeten am 28. Jänner 2025 eine auffällig fahrende Person auf der B1. Eine Polizeistreife nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnte das beschriebene Fahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Wels identifizieren.

📍 Ort des Geschehens

Kurze Verfolgungsjagd

Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, versuchte die Fahrerin offenbar zu entkommen und bog abrupt in eine Nebenstraße ein. Nach kurzer Verfolgung gelang es den Polizisten, das Fahrzeug anzuhalten und eine Kontrolle durchzuführen, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte.

Bei der Lenkerin handelte es sich um eine 33-jährige Welserin. Besonders alarmierend war die Tatsache, dass sich im Fahrzeug auch ihre beiden Kinder im Alter von einem und drei Jahren befanden.

⇢ Bosnien & Herzegowina: Bis zu 13.500 € Strafe für die dritte Zigarettenschachtel beim Grenzübertritt!



Schwere rechtliche Konsequenzen

Der Führerschein wurde der Frau umgehend vorläufig entzogen. In Österreich wird bei einer Alkoholisierung ab 1,6 Promille am Steuer der Führerschein sofort abgenommen. Der 33-Jährigen drohen nun neben hohen Geldstrafen auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Besonders gravierend wird der Fall durch die Anwesenheit der Kleinkinder: Die Beamten informierten die Kinder- und Jugendhilfe über den Vorfall. Diese muss nun das Kindeswohl prüfen und gegebenenfalls weitere Schutzmaßnahmen für die beiden Minderjährigen einleiten.