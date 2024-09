21-jähriger Polizeischüler rettet Ehepaar aus Flammen

Ein mutiger Polizeischüler verhinderte am Dienstagmorgen in Frohnleiten (Steiermark) ein tragisches Unglück. Dank seines schnellen Handelns konnte der 21-jährige Mann ein älteres Ehepaar aus einem brennenden historischen Einfamilienhaus retten.

Der junge Polizeischüler war gerade auf dem Weg zu seinem Dienst in die Polizeiinspektion, als ihm Rauch aus einem Haus aus dem 16. Jahrhundert im Zentrum von Frohnleiten auffiel. Ohne zu zögern, eilte er zur Hilfe.

Technischer Defekt als Brandursache

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brach das Feuer gegen 7:30 Uhr in der Küche aus. Ein technischer Defekt am Elektroherd entfachte die Flammen, die sich schnell verbreiteten. Durch die zentrale Lage des Hauses am Frohnleitner Hauptplatz wurde der Rauch rasch bemerkt. Nachbarn alarmierten sofort die Feuerwehr, konnten jedoch nicht sicher sein, ob sich noch Personen im Gebäude befanden.

Einsatz zur Rettung des Ehepaares

Der Polizeischüler klingelte und klopfte wiederholt an der Haustür, bis schließlich der 89-jährige Hausbesitzer öffnete. Der ältere Mann hatte das Feuer noch gar nicht bemerkt. Mit vereinten Kräften gelang es dem jungen Mann und dem Hausbesitzer, auch die 89-jährige Ehefrau aus dem Schlafzimmer im oberen Stockwerk zu retten. Glücklicherweise konnten alle drei das Haus unverletzt verlassen.

Lesen Sie auch: Finanzpolizei: Schwarzarbeit bei Coldplay-Konzert aufgeflogen Bei den Coldplay-Konzerten in Wien führte die Finanzpolizei Kontrollen durch und deckte mehrere Verstöße auf.

Messerattacken auf Passanten: Polizei erschießt 26-Jährigen In Moers kam es zu einem dramatischen Polizeieinsatz, bei dem ein Mann, der Passanten bedrohte, erschossen wurde.

Grenzkontrolle: Serbische Polizei musste Severina befragen Prominente Persönlichkeiten, darunter die kroatische Sängerin Severina Vuckovic, wurden an der Grenze zwischen Kroatien und Serbien kontrolliert.

Feuerwehr im Einsatz

Nach der erfolgreichen Rettungsaktion verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude. Etwa eine Stunde später konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: „Brand aus“. Die genaue Schadenshöhe war am Mittwoch noch nicht bekannt.

Quelle: LPD Steiermark