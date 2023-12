22-Jährige mit Notoperation gerettet: 25 Kilogramm Tumor entfernt

In der renommierten Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des UKC Serbien in Visegradska wurde eine lebensrettende Operation an einer 22-jährigen Frau durchgeführt. Ärzte entfernten den massiven Tumor, der auf ihre Organe drückte. Die Klinik, die sich auch auf In-vitro-Fertilisation und Onkofertilität spezialisiert hat, feierte kürzlich ihr hundertjähriges Bestehen.

Ärzte der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des UKC Serbien in Visegradska haben kürzlich eine herausfordernde Operation durchgeführt. Eine 22-jährige Frau, die in kritischem Zustand eingeliefert wurde, konnte gerettet werden. Aus einem allgemeinen Krankenhaus in Serbien wurde uns eine Frau als Notfall mit starken Schmerzen geschickt. Eine junge Frau, extrem übergewichtig. Sie wog etwa 140 Kilogramm, mit schweren Anzeichen einer Bauchentzündung und starken Schmerzen.“, erinnert sich Prof. Dr. Aleksandar Stefanovic, Direktor der Klinik.

25 Kilogramm Tumor

Die Operation, die drei Stunden dauerte, war komplex und erforderte die Entfernung eines massiven Tumors. Dieser drückte auf die Organe der Frau. „Es war sofort ersichtlich, dass es sich um einen wirklich riesigen Tumor handelt. Das gesamte Team war an dieser Operation beteiligt.“, erklärt der Professor. Trotz der Größe des Tumors und eines Gewichtes von 25 Kilogramm sowie der Schwierigkeiten, die bei der Operation auftraten konnten die Chirurgen den anderen Eierstock und die Gebärmutter der Frau belassen. In der Hoffnung, dass die junge Frau eines Tages Mutter werden kann.

Neben solchen lebensrettenden Operationen ist die Klinik auch für ihre Arbeit im Bereich der In-vitro-Fertilisation und Onkofertilität bekannt. In diesem Jahr wurden über 500 Zyklen der medizinisch unterstützten Befruchtung durchgeführt und über 65 Embryonen eingefroren. „Onkofertilität wird seit Mai auch von der Regierung finanziert. Also das Einfrieren von Zellen und Oozyten, Spermien von Patienten, die an bösartigen Krankheiten leiden, denen die Fortpflanzungsorgane entfernt werden müssen oder deren Zellqualität gefährdet ist. Bei uns hatten wir 37 solcher Einfrierungen“, fügt Prof. Dr. Stefanovic hinzu.

Schwangerschaftsbestätigungen

Die Klinik kann auch auf Fortschritte im Bereich der Spende von Fortpflanzungsmaterial verweisen. „Wir haben bei uns etwa 33 Zyklen durchgeführt. Von 80 Zellen, die wir bestellt haben, haben wir mehr Spermien als Oozyten bestellt, so sind unsere Patienten. Wir haben sechs Schwangerschaften. Sechs Schwangerschaftsbestätigungen warten wir noch ab. Also wird es noch mehr geben, und wir erwarten sehr bald das erste Baby und die Geburt des ersten Babys aus gespendeten Zellen aus dem Ausland“, sagt Prof. Dr. Aleksandar Stefanovic.

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Visegradska, die kürzlich ihr hundertjähriges Bestehen feierte, bleibt ein wichtiger Pfeiler im Gesundheitssystem der Region und setzt ihren Einsatz für die Gesundheit und das Wohlergehen von Frauen fort.