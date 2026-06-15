230.000 Euro Schulden: Wiener Lokal mit Hamam steht vor dem Aus

Über 20 Jahre orientalisches Flair mitten in Wien – doch für das „Aux Gazelles“ könnte bald Schluss sein.

Das bekannte Wiener Gastronomie- und Eventlokal „Aux Gazelles“ in der Rahlgasse 5 in Wien-Mariahilf steckt in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gab, hat das Handelsgericht Wien über das Vermögen der CRU Christine Ruckendorfer Projekt GmbH ein Konkursverfahren eröffnet. Betreiberin Christine Ruckendorfer führt das „Aux Gazelles“ seit dem Jahr 2002.

Das Lokal mit ausgeprägtem marokkanischem Ambiente vereint unter einem Dach ein Restaurant, einen Hammam (orientalisches Dampfbad), eine Clubbar, einen Bazar sowie eine Business Lounge und gilt als feste Größe in der Wiener Gastronomie- und Eventlandschaft.

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Jahrzehnte in Wien

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das „Aux Gazelles“ in der Rahlgasse eine feste Anlaufstelle für Gäste aus Wien und darüber hinaus. Neben dem regulären Restaurantbetrieb finden dort regelmäßig Kulturveranstaltungen, Konzerte, Firmenevents und private Feiern statt.

Geschäftsführerin Christine Ruckendorfer war ursprünglich in der Immobilienbranche tätig und hatte die rund 1.400 Quadratmeter großen Räumlichkeiten zunächst für den Immobilienmarkt saniert – bevor sie sich entschloss, das Objekt in eigener Regie zu betreiben. In den folgenden Jahrzehnten etablierte sich das Lokal als bekannter Treffpunkt der Wiener Gastronomie- und Eventszene.

Offene Forderungen

Nach Angaben des AKV sind derzeit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt. Insgesamt rund 58 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Aus der vorliegenden Gläubigerliste gehen Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 230.000 Euro hervor.

Welche Umstände letztlich zur Zahlungsunfähigkeit geführt haben, muss dem AKV zufolge erst im Rahmen des laufenden Verfahrens ermittelt werden. Parallel dazu werden die aktuelle Vermögenslage sowie weitere offene Forderungen noch geprüft.

Ein Sanierungsantrag wurde bislang nicht gestellt. Ob ein solcher Schritt noch folgen wird, ist derzeit offen und soll im weiteren Verlauf des Verfahrens geklärt werden.

Wie die „Heute“ in Erfahrung brachte, dürfte das „Aux Gazelles“ mit Ende Juni seinen Betrieb einstellen.