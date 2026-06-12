Gesellschafterin zieht Stecker: Metallbetrieb Pleite – 22 Arbeitsplätze weg

Im Jubiläumsjahr endet für ein oberösterreichisches Traditionsunternehmen der Kampf ums Überleben – 22 Jobs stehen auf dem Spiel.

Ein Metallbearbeitungsunternehmen aus dem oberösterreichischen Traun hat am Freitag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH wurde 1996 gegründet und ist auf mechanische Fertigung, Konstruktion sowie Werkzeug-, Formen- und Vorrichtungsbau spezialisiert. Im Jahr seines dreißigjährigen Jubiläums beantragt der Betrieb nun ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Den Gläubigerschutzverbänden AKV Europa und Creditreform zufolge belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 1,2 Millionen Euro gegenüber rund 45 Gläubigern. 22 Beschäftigte sind von der Pleite unmittelbar betroffen. Der Betrieb soll vorerst nur so lange weitergeführt werden, bis laufende Aufträge abgewickelt sind – eine endgültige Schließung gilt derzeit als wahrscheinliches Szenario.

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Gescheiterter Sanierungsversuch

Als wesentlicher Auslöser gilt die seit 2024 anhaltend schwache Auftragslage, die auf die allgemeine Konjunkturschwäche zurückgeführt wird. Ein im Vorjahr entwickeltes Sanierungskonzept, das auch einen Eigentümerwechsel vorsah, brachte zwar gewisse Verbesserungen, jedoch keine tragfähige wirtschaftliche Erholung.

Den Ausschlag für die Insolvenzanmeldung gab laut den Gläubigerschutzverbänden schließlich der Umstand, dass die neue Gesellschafterin ihre finanzielle Unterstützung kürzlich eingestellt hat.