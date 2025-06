269.000 Euro erschlichen: Pflegegeld-Schwindler kassierte jahrelang in Bosnien ab

Mit Rollator und angeblicher Leseschwäche erschlich er sich jahrelang Pflegegeld. Nun flog der 59-Jährige auf – die Wahrheit verbrachte er in Bosnien.

Ein 59-jähriger Mann wurde in Ternitz in Niederösterreich festgenommen, nachdem er jahrelang Pflegegeld erschlichen haben soll. Bei Kontrollterminen erschien er stets mit Rollator und gab vor, weder lesen noch schreiben zu können. Die Pensionsversicherungsanstalt wurde jedoch misstrauisch und leitete Ermittlungen ein.

Die Untersuchungen ergaben, dass der Verdächtige entgegen seiner Angaben den Großteil der vergangenen zwei Jahre nicht in Österreich, sondern in Bosnien und Herzegowina verbracht hatte. Für diesen nachgewiesenen Zeitraum beläuft sich der Schaden bereits auf 42.000 Euro. Nach weiteren Berechnungen könnte der Gesamtschaden sogar bei 269.000 Euro liegen.

Dreiste Täuschung

Besonders dreist: Bei jedem Termin bei der Pensionsversicherungsanstalt trat der Mann mit Gehhilfe auf und erweckte den Eindruck schwerer Beeinträchtigung. Seine Schwiegertochter reichte in seinem Namen schriftliche Erklärungen ein, in denen behauptet wurde, er habe Österreich seit einem Jahrzehnt nicht verlassen. Die Wahrheit sah anders aus – mindestens die Hälfte der Jahre 2023 und 2024 verbrachte er nachweislich in Bosnien und Herzegowina.

Den Durchbruch in dem Fall erzielten Beamte der Polizeiinspektion Gloggnitz, nachdem die Pensionsversicherungsanstalt Ende 2024 eine Anzeige erstattet hatte. Das bezogene Pflegegeld ist eine Sozialleistung, die ausschließlich an einen Wohnsitz in Österreich gebunden ist – eine Voraussetzung, die der Mann offensichtlich nicht erfüllte.

Familiäre Mittäter

Die Ermittlungen weiteten sich inzwischen auch auf das familiäre Umfeld des Verdächtigen aus. Neben dem Hauptbeschuldigten wurden auch seine Partnerin, sein Sohn und seine Schwiegertochter angezeigt.

Sie stehen unter Verdacht, als Mittäter an dem Sozialbetrug beteiligt gewesen zu sein.

Wachsende Problematik in Österreich

Der Fall aus Niederösterreich ist kein Einzelfall. Nach Angaben des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2024 insgesamt 4.865 Fälle von Sozialleistungsbetrug in Österreich aufgedeckt. Der Gesamtschaden durch unrechtmäßig bezogenes Pflegegeld und andere Sozialleistungen ist seit 2018 auf beachtliche 135 Millionen Euro angewachsen.

Auffällig ist die Verteilung der Tätergruppen: Mehr als 70 Prozent der Tatverdächtigen besitzen keine österreichische Staatsbürgerschaft. Regional betrachtet werden die meisten Betrugsfälle in Wien registriert, gefolgt von der Steiermark und Niederösterreich.

Verschärfte Kontrollmaßnahmen

Um solche Betrugsfälle früher zu erkennen, hat Österreich die Taskforce Sozialleistungsbetrug (SOLBE) eingerichtet. Diese setzt auf behördenübergreifende Zusammenarbeit und führt gezielte Schwerpunktkontrollen an Grenzübergängen und Flughäfen durch. Außerdem überprüft die Pensionsversicherung regelmäßig die Anspruchsberechtigung von Leistungsbeziehern.

Diese verstärkten Maßnahmen zeigen offenbar Wirkung: Die Aufklärungsquote bei Sozialleistungsbetrug liegt laut Bundeskriminalamt bei nahezu 100 Prozent. Experten führen diesen Erfolg auf die intensivierte Kooperation zwischen verschiedenen Behörden und eine gesteigerte Sensibilisierung für diese Betrugsform zurück.